7月3日に日本テレビ系で8時間生放送『THE MUSIC DAY』

櫻井翔が9年連続で総合司会を務め、7月3日に8時間にわたって生放送される日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』（後3：00～10：54）のタイムテーブルが1日、番組の公式サイトで公開された。

番組テーマは「音楽は止まらない」。前向きな音楽を“ノンストップ”でつなぎ合わせ「ライブ感をお届けしたい」との想いが込められている。最新曲から何度も聴きたい名曲まで、番組史上最多の楽曲をノンストップダンスメドレーで届ける。

タイムテーブルは以下のとおり。時間帯ごとの掲載順は50音順で、出演順とは異なる。

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▽午後3時台（※50音順、以下同）

adieu

岡村孝子

高橋洋子

DEAN FUJIOKA

TOMORROW X TOGETHER

早見優

Little Black Dress

Ryu

▽午後4時台

ENHYPEN

GENERATIONS from EXILE TRIBE

鈴木亜美

村方乃々佳

WANIMA

【ドラマヒットソングメドレー】

花＊花

安田レイ

▽午後5時台

Kis-My-Ft2

倉木麻衣

櫻坂46

ジャニーズWEST

Hey! Say! JUMP

三浦大知

宮本浩次

【アゲアゲメドレー】

ORANGE RANGE

PUFFY

ヒルナンデス！×湘南乃風HAN-KUNコラボ「昼南乃風」

MONGOL800

▽午後6時台

Ado

上白石萌音

Snow Man

Sexy Zone

DISH//

NEWS

DREAMS COME TRUEスペシャルドラマ企画

【ノンストップダンスメドレー】

いきものがかり

EXILE

荻野目洋子

きゃりーぱみゅぱみゅ

ジャニーズメドレー

DA PUMP

中島健人×羽鳥慎一

Perfume

ピコ太郎

Foorin

モーニング娘。'21 VS AKB48

▽午後7時台

EXIT

SixTONES

東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大

日向坂46

優里

▽午後8時台

Gaho

King & Prince

乃木坂46

星野源

【ノンストップダンスメドレー】

倖田來未

坂道選抜

櫻井翔 with サックスの会

三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

GENERATIONS from EXILE TRIBE

ZIP!メンバー

ジャニーズメドレー

ピコ太郎

V6

▽午後9時台

あいみょん

いきものがかり

KAT-TUN

三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

BTS

松本伊代

【カラオケロングヒットメドレー】

DISH//

Novelbright

一青窈

▽午後10時台

EXILE

Official髭男dism

関ジャニ∞

SEKAI NO OWARI

TWICE

Perfume

V6

ゆず

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総合司会：櫻井翔

司会：羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

NEXTゲート司会：バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

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