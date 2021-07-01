『THE MUSIC DAY』8時間生放送 タイムテーブル公開
2021年7月1日 22時17分 (7月2日 01時05分更新)
櫻井翔が9年連続で総合司会を務め、7月3日に8時間にわたって生放送される日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』（後3：00～10：54）のタイムテーブルが1日、番組の公式サイトで公開された。
番組テーマは「音楽は止まらない」。前向きな音楽を“ノンストップ”でつなぎ合わせ「ライブ感をお届けしたい」との想いが込められている。最新曲から何度も聴きたい名曲まで、番組史上最多の楽曲をノンストップダンスメドレーで届ける。
タイムテーブルは以下のとおり。時間帯ごとの掲載順は50音順で、出演順とは異なる。
◆
▽午後3時台（※50音順、以下同）
adieu
岡村孝子
高橋洋子
DEAN FUJIOKA
TOMORROW X TOGETHER
早見優
Little Black Dress
Ryu
adieu
岡村孝子
高橋洋子
DEAN FUJIOKA
TOMORROW X TOGETHER
早見優
Little Black Dress
Ryu
▽午後4時台
ENHYPEN
GENERATIONS from EXILE TRIBE
鈴木亜美
村方乃々佳
WANIMA
ENHYPEN
GENERATIONS from EXILE TRIBE
鈴木亜美
村方乃々佳
WANIMA
【ドラマヒットソングメドレー】
花＊花
安田レイ
花＊花
安田レイ
▽午後5時台
Kis-My-Ft2
倉木麻衣
櫻坂46
ジャニーズWEST
Hey! Say! JUMP
三浦大知
宮本浩次
Kis-My-Ft2
倉木麻衣
櫻坂46
ジャニーズWEST
Hey! Say! JUMP
三浦大知
宮本浩次
【アゲアゲメドレー】
ORANGE RANGE
PUFFY
ヒルナンデス！×湘南乃風HAN-KUNコラボ「昼南乃風」
MONGOL800
ORANGE RANGE
PUFFY
ヒルナンデス！×湘南乃風HAN-KUNコラボ「昼南乃風」
MONGOL800
▽午後6時台
Ado
上白石萌音
Snow Man
Sexy Zone
DISH//
NEWS
Ado
上白石萌音
Snow Man
Sexy Zone
DISH//
NEWS
DREAMS COME TRUEスペシャルドラマ企画
【ノンストップダンスメドレー】
いきものがかり
EXILE
荻野目洋子
きゃりーぱみゅぱみゅ
ジャニーズメドレー
DA PUMP
中島健人×羽鳥慎一
Perfume
ピコ太郎
Foorin
モーニング娘。'21 VS AKB48
いきものがかり
EXILE
荻野目洋子
きゃりーぱみゅぱみゅ
ジャニーズメドレー
DA PUMP
中島健人×羽鳥慎一
Perfume
ピコ太郎
Foorin
モーニング娘。'21 VS AKB48
▽午後7時台
EXIT
SixTONES
東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大
日向坂46
優里
EXIT
SixTONES
東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大
日向坂46
優里
▽午後8時台
Gaho
King & Prince
乃木坂46
星野源
Gaho
King & Prince
乃木坂46
星野源
【ノンストップダンスメドレー】
倖田來未
坂道選抜
櫻井翔 with サックスの会
三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
GENERATIONS from EXILE TRIBE
ZIP!メンバー
ジャニーズメドレー
ピコ太郎
V6
倖田來未
坂道選抜
櫻井翔 with サックスの会
三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
GENERATIONS from EXILE TRIBE
ZIP!メンバー
ジャニーズメドレー
ピコ太郎
V6
▽午後9時台
あいみょん
いきものがかり
KAT-TUN
三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
BTS
松本伊代
あいみょん
いきものがかり
KAT-TUN
三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
BTS
松本伊代
【カラオケロングヒットメドレー】
DISH//
Novelbright
一青窈
DISH//
Novelbright
一青窈
▽午後10時台
EXILE
Official髭男dism
関ジャニ∞
SEKAI NO OWARI
TWICE
Perfume
V6
ゆず
EXILE
Official髭男dism
関ジャニ∞
SEKAI NO OWARI
TWICE
Perfume
V6
ゆず
◆
総合司会：櫻井翔
司会：羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
NEXTゲート司会：バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
司会：羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
NEXTゲート司会：バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
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