日本ラグビー協会は1日、3日のアイルランド代表戦（ダブリン）の日本代表登録メンバーを発表した。6月26日の全英・アイルランド代表ライオンズ戦で途中出場し、唯一のトライを挙げた姫野和樹（26）＝トヨタ自動車、ハイランダーズ＝はナンバー8で先発。ライオンズ戦はWTBで先発した松島幸太朗（28）＝クレルモン＝はFBで先発する。SHの斎藤直人（23）＝サントリー＝初先発、WTBのセミシ・マシレワ（29）＝近鉄＝は初キャップとなる。

◇先発

（1）プロップ＝稲垣啓太（パナソニック）

（2）フッカー＝坂手淳史（パナソニック）

（3）プロップ＝具智元（ホンダ）

（4）ロック＝バンピー・ファンデルバルト（NTTドコモ）

（5）ロック＝ジェームス・ムーア（宗像サニックス）

（6）フランカー＝リーチ・マイケル（東芝）

（7）フランカー＝ピーター・ラブスカフニ（クボタ）

（8）ナンバー8＝姫野和樹（トヨタ自動車、ハイランダーズ）

（9）SH＝斎藤直人（サントリー）

（10）SO＝田村優（キヤノン）

（11）WTB＝シオサイア・フィフィタ（近鉄）

（12）CTB＝中村亮土（サントリー）

（13）CTB＝ラファエレ・ティモシー（神戸製鋼）

（14）WTB＝セミシ・マシレワ（近鉄）

（15）FB＝松島幸太朗（クレルモン）

◇リザーブ

（16）堀越康介（サントリー）

（17）クレイグ・ミラー（パナソニック）

（18）バル・アサエリ愛（パナソニック）

（19）ジャック・コーネルセン（パナソニック）

（20）テビタ・タタフ（サントリー）

（21）茂野海人（トヨタ自動車）

（22）松田力也（パナソニック）

（23）シェーン・ゲイツ（NTTコミュニケーションズ）