乃木坂46×1期生OG市來玲奈アナ『THE MUSIC DAY』でコラボ 10周年SPメドレー
2021年7月1日 21時00分 (7月1日 21時05分更新)
アイドルグループ・乃木坂46が、3日放送の日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』（後3：00～10：54）でスペシャルメドレーを披露することが決定した。
乃木坂46は2011年8月21日に結成され、まもなく10周年を迎える。これを記念してスペシャルメドレーを披露。そして、番組のNEXTゲート司会を担当する市來玲奈（日本テレビアナウンサー）もメンバーと一緒にパフォーマンスすることが明らかになった。
市來アナは乃木坂46の1期生。2014年6月、早稲田大学在学中に学業に専念するためにグループを卒業した。市來アナと1期生がコラボすれば7年ぶりとなる。
また、6月23日に横浜アリーナで卒業コンサートを行った1期生の松村沙友理は、『THE MUSIC DAY』が乃木坂46としてテレビラストパフォーマンスとなる。
このほか、デビュー41周年を迎えた松田聖子はスペシャルインタビュー出演。18歳でデビューした当時の思い出や、長年音楽活動を続けてこられた秘訣が明かされる。YouTubeの動画総再生数3.6億回超のポップスピアニスト・ハラミちゃんと、バイオリニスト・宮本笑里の生演奏も決定した。
■『THE MUSIC DAY』出演者（※50音順 ★＝新規発表）
あいみょん
adieu
Ado
いきものがかり
EXIT
EXILE
AKB48
ENHYPEN
岡村孝子
荻野目洋子
Official髭男dism
ORANGE RANGE
KAT-TUN
Gaho
上白石萌音
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
きゃりーぱみゅぱみゅ
King & Prince
倉木麻衣
倖田來未
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
GENERATIONS from EXILE TRIBE
ジャニーズWEST
鈴木亜美
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
高橋洋子
DA PUMP
DISH//
DEAN FUJIOKA
東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大
TOMORROW X TOGETHER
TWICE
NEWS
乃木坂46
Novelbright
花＊花
PUFFY
Perfume
早見優
ハラミちゃん ★
BTS
ピコ太郎
一青窈
日向坂46
昼南乃風
V6
Foorin
Hey! Say! JUMP
星野源
松田聖子 ★
松本伊代
三浦大知
宮本笑里 ★
宮本浩次
村方乃々佳
モーニング娘。’21
MONGOL800
安田レイ
優里
ゆず
Little Black Dress
Ryu
WANIMA
あいみょん
adieu
Ado
いきものがかり
EXIT
EXILE
AKB48
ENHYPEN
岡村孝子
荻野目洋子
Official髭男dism
ORANGE RANGE
KAT-TUN
Gaho
上白石萌音
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
きゃりーぱみゅぱみゅ
King & Prince
倉木麻衣
倖田來未
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
GENERATIONS from EXILE TRIBE
ジャニーズWEST
鈴木亜美
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
高橋洋子
DA PUMP
DISH//
DEAN FUJIOKA
東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大
TOMORROW X TOGETHER
TWICE
NEWS
乃木坂46
Novelbright
花＊花
PUFFY
Perfume
早見優
ハラミちゃん ★
BTS
ピコ太郎
一青窈
日向坂46
昼南乃風
V6
Foorin
Hey! Say! JUMP
星野源
松田聖子 ★
松本伊代
三浦大知
宮本笑里 ★
宮本浩次
村方乃々佳
モーニング娘。’21
MONGOL800
安田レイ
優里
ゆず
Little Black Dress
Ryu
WANIMA
総合司会：櫻井翔
司会：羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
NEXTゲート司会：バカリズム・市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
司会：羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
NEXTゲート司会：バカリズム・市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
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