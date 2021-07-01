7月3日放送の日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』でスペシャルメドレーを披露する乃木坂46

アイドルグループ・乃木坂46が、3日放送の日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』（後3：00～10：54）でスペシャルメドレーを披露することが決定した。

乃木坂46は2011年8月21日に結成され、まもなく10周年を迎える。これを記念してスペシャルメドレーを披露。そして、番組のNEXTゲート司会を担当する市來玲奈（日本テレビアナウンサー）もメンバーと一緒にパフォーマンスすることが明らかになった。

市來アナは乃木坂46の1期生。2014年6月、早稲田大学在学中に学業に専念するためにグループを卒業した。市來アナと1期生がコラボすれば7年ぶりとなる。

また、6月23日に横浜アリーナで卒業コンサートを行った1期生の松村沙友理は、『THE MUSIC DAY』が乃木坂46としてテレビラストパフォーマンスとなる。

このほか、デビュー41周年を迎えた松田聖子はスペシャルインタビュー出演。18歳でデビューした当時の思い出や、長年音楽活動を続けてこられた秘訣が明かされる。YouTubeの動画総再生数3.6億回超のポップスピアニスト・ハラミちゃんと、バイオリニスト・宮本笑里の生演奏も決定した。

■『THE MUSIC DAY』出演者（※50音順 ★＝新規発表）

あいみょん

adieu

Ado

いきものがかり

EXIT

EXILE

AKB48

ENHYPEN

岡村孝子

荻野目洋子

Official髭男dism

ORANGE RANGE

KAT-TUN

Gaho

上白石萌音

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

きゃりーぱみゅぱみゅ

King & Prince

倉木麻衣

倖田來未

櫻坂46

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

GENERATIONS from EXILE TRIBE

ジャニーズWEST

鈴木亜美

SixTONES

Snow Man

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone

高橋洋子

DA PUMP

DISH//

DEAN FUJIOKA

東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大

TOMORROW X TOGETHER

TWICE

NEWS

乃木坂46

Novelbright

花＊花

PUFFY

Perfume

早見優

ハラミちゃん ★

BTS

ピコ太郎

一青窈

日向坂46

昼南乃風

V6

Foorin

Hey! Say! JUMP

星野源

松田聖子 ★

松本伊代

三浦大知

宮本笑里 ★

宮本浩次

村方乃々佳

モーニング娘。’21

MONGOL800

安田レイ

優里

ゆず

Little Black Dress

Ryu

WANIMA

総合司会：櫻井翔

司会：羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

NEXTゲート司会：バカリズム・市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

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