エンゼルスのマイク・トラウト外野手(29)が1日、ツイッターを更新。チームがヤンキースに大逆転勝利を収めたことに「何てゲームだ!」と喜んだ。

現在は故障者リストに入り、戦列を離れているが、エンゼルスが2度の降雨中断を含む6時間を超える試合で、ジャレッド・ウォルシュ内野手(27)がヤンキースの守護神アロルディス・チャップマン(33)から9回に同点満塁弾を放ち、その後の救援投手も攻略。11―8で劇的な勝利を飾ったことを「What a game!」(何てゲームだ!)と大感激。「Proud of this team and the way they battled tonight!」(チームと今夜の彼らの戦いぶりを誇りに思います!)とつづり、チームをたたえた。