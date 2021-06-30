【阪神】佐藤輝が今季100三振、両リーグ最速の大台 新人最多の中日福留にあと21、球団記録まで66
2021年6月30日 18時56分
◇３０日 阪神―ヤクルト（甲子園）
阪神のドラフト１位・佐藤輝明内野手（２２）が今季通算１００三振を記録した。初回、マルテの適時二塁打で１点を先制したあとの２死二塁。右腕の高梨に対して、最後はフォークに空振り三振。両リーグ最速で３桁の大台に乗った。
佐藤輝の三振は、近本光司の球団新人記録（１１０）にあと１０で、中日・福留孝介のプロ野球新人最多記録（１２１）にはあと２１と迫る。
◆新人の三振記録（プロ野球）は次の通り。
（１）福留孝介（中日）１９９９年、１２１
（２）石井一成（日本ハム）２０１７年、１１３
（３）有藤通世（ロッテ）１９６９年、１１１
（３）村田修一（横浜）２００３年、１１１
（５）近本光司（阪神）２０１９年、１１０
（１）福留孝介（中日）１９９９年、１２１
（２）石井一成（日本ハム）２０１７年、１１３
（３）有藤通世（ロッテ）１９６９年、１１１
（３）村田修一（横浜）２００３年、１１１
（５）近本光司（阪神）２０１９年、１１０
新人に限定しない阪神の球団記録は以下のとおり。
（１）ゴメス（２０１４年）１６６
（２）ブラゼル（２０１０年）１５３
（３）桧山進次郎（１９９７年）１５０
（４）シーツ（２００５年）１４５
（５）スタントン（１９７９年）１３６
（１）ゴメス（２０１４年）１６６
（２）ブラゼル（２０１０年）１５３
（３）桧山進次郎（１９９７年）１５０
（４）シーツ（２００５年）１４５
（５）スタントン（１９７９年）１３６
佐藤輝の三振は「連続試合三振」の最長記録が８試合（開幕から）で、１試合最多三振が「４」（６月８日の日本ハム戦）。現在は６試合連続三振中。
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