◇３０日 阪神―ヤクルト（甲子園）

阪神のドラフト１位・佐藤輝明内野手（２２）が今季通算１００三振を記録した。初回、マルテの適時二塁打で１点を先制したあとの２死二塁。右腕の高梨に対して、最後はフォークに空振り三振。両リーグ最速で３桁の大台に乗った。

佐藤輝の三振は、近本光司の球団新人記録（１１０）にあと１０で、中日・福留孝介のプロ野球新人最多記録（１２１）にはあと２１と迫る。

◆新人の三振記録（プロ野球）は次の通り。

（１）福留孝介（中日）１９９９年、１２１

（２）石井一成（日本ハム）２０１７年、１１３

（３）有藤通世（ロッテ）１９６９年、１１１

（３）村田修一（横浜）２００３年、１１１

（５）近本光司（阪神）２０１９年、１１０

新人に限定しない阪神の球団記録は以下のとおり。

（１）ゴメス（２０１４年）１６６

（２）ブラゼル（２０１０年）１５３

（３）桧山進次郎（１９９７年）１５０

（４）シーツ（２００５年）１４５

（５）スタントン（１９７９年）１３６

佐藤輝の三振は「連続試合三振」の最長記録が８試合（開幕から）で、１試合最多三振が「４」（６月８日の日本ハム戦）。現在は６試合連続三振中。