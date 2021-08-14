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５月１日付 揺らぐインパール 南から崩壊の兆 パレル街道遮断迫る
【１面】死期を待つインパール 鉄の要塞、今や孤児 印度民衆の爆発も近し
【２・３面】全工員古着で辛抱...
8月14日
５月２日付 十七隻撃沈の勲“水雷神”吉川少将 偉功輝く二階級特進 感状再度、激戦実に卅五回
【１面】万余の敗敵に猛砲火 パレル撃滅戦最高潮
【２・３面】パン食・米に敗る カラダン戦記 わが巨砲...
５月３日付 空母型一隻を屠り 巡艦一隻を撃沈 荒鷲ニューギニア邀撃戦果
【１面】空母一隻撃破 卅数機を撃墜 機動部隊内南洋に連襲
【２・３面】外誌も驚嘆、海鷲の闘魂 火達磨...
５月４日付 火蓋切る大陸新作戦 鄭州、許昌を攻略 三方より先制の猛進撃
【１面】熾烈、コヒマ掃蕩 高地に拠る残敵を猛撃
【２・３面】おやと思はせる 葡萄から…電波兵器が 牛...
５月６日付 噫・古賀聯合艦隊司令長官 今春三月、作戦指導中 前線の機上に殉職 豊田新長官既に指揮
【１面】戦局は苛烈、誓へ復仇 山本、古賀両元帥に続け
【２・３面】この悲憤を翼の増産へ 全職場奮ひ起...
５月８日付 詔書 突喊増産で行くのだ
【１面】我が戦車部隊奮迅 敗敵四千を殲滅 許昌の退路を擁し捕捉
【２・３面】古賀元帥に続け 英霊は我...