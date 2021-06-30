羽生結弦

国際スケート連盟は２９日（日本時間３０日）、１０月２２日から始まるフィギュアスケートの２０２１年グランプリ（ＧＰ）シリーズの出場予定選手を発表した。五輪連覇中の羽生結弦（２６）＝ＡＮＡ＝は第４戦・ＮＨＫ杯と最終戦・ロシア杯に出場する。

２０１８年平昌五輪銀メダルの宇野昌磨（２３）＝トヨタ自動車、中京大＝は開幕戦のスケートアメリカにエントリーした。

ＧＰファイナルは１２月９～１２日に大阪・東和薬品ラクタブドームで開かれる。

◆日本勢の出場予定大会。

▽スケートアメリカ（１０月２２～２４日、ラスベガス）＝佐藤駿、宇野昌磨、宮原知子、坂本花織、横井ゆは菜、三浦璃来・木原龍一組、小松原美里・尊組

▽スケートカナダ（１０月２９～３１日、バンクーバー）＝田中刑事、山本草太、樋口新葉、紀平梨花

▽中国杯（１１月５～７日、重慶）＝鍵山優真、友野一希、三原舞依、宮原知子

▽ＮＨＫ杯（１１月１２～１４日、東京・代々木第１体育館）＝羽生結弦、宇野昌磨、紀平梨花、坂本花織、三浦璃来・木原龍一組、村元哉中・高橋大輔組

フランス杯（１１月１９～２１日、グルノーブル）＝鍵山優真、佐藤駿、樋口新葉

▽ロシア杯（１１月２６～２８日、ソチ）＝羽生結弦、田中刑事、友野一希、松生理乃