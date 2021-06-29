◇29日 DeNA―中日（神宮）

スターティングメンバーが発表された。7カードぶり勝ち越しに向けて先陣を切る先発・大野雄大投手（32）は、DeNA相手に通算16勝8敗、防御率2・76と好相性。チームの嫌な流れを頼れるエースが変える。

大島はDeNA先発・坂本に打率3割7分5厘、高橋周は打率3割3分3厘。主軸を担う2人が打線を引っ張りたい。

【中日】

1番・中・大島

2番・遊・三ツ俣

3番・三・高橋周

4番・三・ビシエド

5番・二・堂上

6番・左・福田

7番・右・加藤翔

8番・捕・木下拓

9番・投・大野雄

【DeNA】

1番・中・桑原

2番・二・柴田

3番・左・佐野

4番・一・ソト

5番・三・宮崎

6番・右・楠本

7番・捕・山本

8番・遊・大和

9番・投・坂本