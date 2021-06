Snow Manが映像ランキング3部門制覇

Snow Manの1st音楽映像作品『Snow Man ASIA TOUR 2D.2D.』のDVD、Blu-ray Disc(以下BD)が、それぞれ期間内売上19.5万枚、26.5万枚で『オリコン上半期ランキング2021』作品別売上数部門のDVDランキング、BDランキングともに1位を獲得した。また、音楽DVDとBDの売上枚数を合算したミュージックDVD・BDランキングでも、46.1万枚を売り上げ1位を獲得した。上半期の映像ランキング3部門制覇は、2015年の嵐『ARASHI BLAST in Hawaii』(2015年4月発売)、2017年で同じく嵐『ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy?』(2017年5月発売)が達成して以来、史上2組目の快挙となった。

本作は、昨年10月22日から25日の4日間9公演、無観客で生配信されたSnow Manのデビュー後初となる同名コンサートの映像作品。3/15付週間ミュージックDVD・BDランキングでは、1st音楽映像作品におけるミュージックDVD・BDで記録歴代1位(※)となる初週売上40.6万枚を記録した。

また、Snow Manが単独初主演し、昨年劇場公開された映画『滝沢歌舞伎ZERO 2020 The Movie』のBDが20.0万枚を売り上げ、2位を獲得。Snow Man関連作品が上半期BDランキングで1、2位を独占した。本作は上半期DVDランキングでも、11.6万枚を売り上げ4位にランクインした。

(※)1st音楽映像作品におけるミュージックDVD・BD初週売上の2位がSixTONES『TrackONE -IMPACT-』(25.5万枚)、3位がKing & Prince『King & Prince First Concert Tour 2018』(23.3万枚)。

集計期間:2020/12/28付~2021/6/21付(実質集計期間:2020/12/14~2021/6/13)

「オリコン上半期DVDランキング」は「2000年度」よりスタート。「オリコン上半期Blu-ray Discランキング」は「2009年度」よりスタート。「オリコン上半期ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」は「2015年度」よりスタート。

関連キーワード エンタメ総合