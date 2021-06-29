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『THE MUSIC DAY』にORANGE RANGE、MONGOL800初出演決定

2021年6月29日 01時00分 (6月29日 01時05分更新)
『THE MUSIC DAY』初出演が決まったORANGE RANGE

『THE MUSIC DAY』初出演が決まったORANGE RANGE

　櫻井翔が総合司会を務める7月3日放送の日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』（後3:00～10:54）に、ORANGE RANGE、MONGOL800が初出演することが決定した。
【写真】初出演が決まったモンパチ、ヒルナン選抜「昼南乃風」も
　番組では、コロナ禍で深刻な打撃を受けている観光地を応援しようと、地元愛にあふれるアーティストが集結。沖縄を拠点に活動するORANGE RANGEとMONGOL800が初登場する。
　デビュー20周年を迎えるORANGE RANGEは、ヒット曲「以心電信」をテレビでは約５年ぶりに披露。さらに新曲「KONOHOSHI」を、沖縄の伝統芸能「エイサー」とのコラボでスペシャルステージを展開する。MONGOL800は名曲「小さな恋のうた」を熱く届ける。
　既に出演が発表されているPUFFYは、「渚にまつわるエトセトラ」で誰もが踊れるカニダンスをご当地キャラクターと披露。日本テレビ系バラエティー番組『ヒルナンデス！』の選抜レギュラーと、湘南乃風のHAN-KUNが結成した「昼南乃風」は、「睡蓮花」を生パフォーマンスする。
　「昼南乃風」のメンバーは、HAN-KUN、南原清隆、バイきんぐ・小峠英二、チョコレートプラネット、Hey! Say! JUMP・八乙女光＆有岡大貴、オードリー・春日俊彰、阿佐ヶ谷姉妹、久間田琳加、滝菜月アナウンサー。
■『THE MUSIC DAY』出演者（※50音順、★＝新規発表）
あいみょん
adieu
いきものがかり
EXIT
EXILE
AKB48
ENHYPEN
岡村孝子
荻野目洋子
Official髭男dism
ORANGE RANGE　★
KAT-TUN
上白石萌音
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
きゃりーぱみゅぱみゅ
King & Prince
倉木麻衣
倖田來未
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
GENERATIONS from EXILE TRIBE
ジャニーズWEST
鈴木亜美
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
高橋洋子
DA PUMP
DISH//
DEAN FUJIOKA
東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大
TOMORROW X TOGETHER
TWICE
NEWS
乃木坂46
Novelbright
花＊花
PUFFY
Perfume
早見優
ピコ太郎
一青窈
日向坂46
昼南乃風
V6
Foorin
Hey! Say! JUMP
星野源
松本伊代
三浦大知
宮本浩次
村方乃々佳
モーニング娘。’21
MONGOL800　★
安田レイ
優里
ゆず
Little Black Dress
WANIMA
総合司会：櫻井翔
司会：羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
NEXTゲート司会：バカリズム・市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
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