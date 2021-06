『THE MUSIC DAY』初出演が決まったORANGE RANGE

櫻井翔が総合司会を務める7月3日放送の日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』(後3:00~10:54)に、ORANGE RANGE、MONGOL800が初出演することが決定した。

番組では、コロナ禍で深刻な打撃を受けている観光地を応援しようと、地元愛にあふれるアーティストが集結。沖縄を拠点に活動するORANGE RANGEとMONGOL800が初登場する。

デビュー20周年を迎えるORANGE RANGEは、ヒット曲「以心電信」をテレビでは約5年ぶりに披露。さらに新曲「KONOHOSHI」を、沖縄の伝統芸能「エイサー」とのコラボでスペシャルステージを展開する。MONGOL800は名曲「小さな恋のうた」を熱く届ける。

既に出演が発表されているPUFFYは、「渚にまつわるエトセトラ」で誰もが踊れるカニダンスをご当地キャラクターと披露。日本テレビ系バラエティー番組『ヒルナンデス!』の選抜レギュラーと、湘南乃風のHAN-KUNが結成した「昼南乃風」は、「睡蓮花」を生パフォーマンスする。

「昼南乃風」のメンバーは、HAN-KUN、南原清隆、バイきんぐ・小峠英二、チョコレートプラネット、Hey! Say! JUMP・八乙女光&有岡大貴、オードリー・春日俊彰、阿佐ヶ谷姉妹、久間田琳加、滝菜月アナウンサー。

■『THE MUSIC DAY』出演者(※50音順、★=新規発表)

あいみょん

adieu

いきものがかり

EXIT

EXILE

AKB48

ENHYPEN

岡村孝子

荻野目洋子

Official髭男dism

ORANGE RANGE ★

KAT-TUN

上白石萌音

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

きゃりーぱみゅぱみゅ

King & Prince

倉木麻衣

倖田來未

櫻坂46

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

GENERATIONS from EXILE TRIBE

ジャニーズWEST

鈴木亜美

SixTONES

Snow Man

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone

高橋洋子

DA PUMP

DISH//

DEAN FUJIOKA

東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大

TOMORROW X TOGETHER

TWICE

NEWS

乃木坂46

Novelbright

花*花

PUFFY

Perfume

早見優

ピコ太郎

一青窈

日向坂46

昼南乃風

V6

Foorin

Hey! Say! JUMP

星野源

松本伊代

三浦大知

宮本浩次

村方乃々佳

モーニング娘。’21

MONGOL800 ★

安田レイ

優里

ゆず

Little Black Dress

WANIMA

総合司会:櫻井翔

司会:羽鳥慎一、水卜麻美(日本テレビアナウンサー)

NEXTゲート司会:バカリズム・市來玲奈(日本テレビアナウンサー)

