西武の平良海馬投手（２１）が２８日、京セラドーム大阪で行われたソフトバンク１３回戦で３８試合連続無失点とし、プロ野球記録となる２００６年の藤川（阪神）に並んだ。

平良は５―２の九回に登板し、三者凡退で無得点に抑えた。２２日に３５試合連続無失点として０３年の豊田（西武）、１４年の比嘉（オリックス）を上回り、パ・リーグ新記録を達成していた。

