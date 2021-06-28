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西武の平良が３８試合連続無失点　プロ野球記録の藤川に並ぶ

2021年6月28日 21時34分 (6月28日 22時00分更新)
　ソフトバンクに勝利し、森（左）とタッチを交わす西武・平良＝京セラドーム

　ソフトバンクに勝利し、森（左）とタッチを交わす西武・平良＝京セラドーム

　西武の平良海馬投手（２１）が２８日、京セラドーム大阪で行われたソフトバンク１３回戦で３８試合連続無失点とし、プロ野球記録となる２００６年の藤川（阪神）に並んだ。
　平良は５―２の九回に登板し、三者凡退で無得点に抑えた。２２日に３５試合連続無失点として０３年の豊田（西武）、１４年の比嘉（オリックス）を上回り、パ・リーグ新記録を達成していた。

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