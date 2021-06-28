本文へ移動

ＡＣＬ、名古屋が４―０で大勝　山崎が３得点、３連勝

2021年6月28日 21時08分 (6月28日 21時33分更新)
　ラチャブリ戦の前半、山崎（右）の先制ゴールを喜ぶ名古屋イレブン＝バンコク（共同）

　ラチャブリ戦の前半、山崎（右）の先制ゴールを喜ぶ名古屋イレブン＝バンコク（共同）

　サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）は２８日、バンコクで東地区の１次リーグＧ組第３戦が行われ、名古屋はラチャブリ（タイ）に４―０で大勝して３連勝で勝ち点９とした。
　名古屋は山崎が前半だけで３得点し、ハットトリックを達成。後半も斎藤の移籍後公式戦初ゴールで加点した。ラチャブリは３連敗で同０のまま。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

スポーツの新着

記事一覧