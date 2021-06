河北麻友子 (C)ORICON NewS inc.

女優・タレントの河北麻友子が27日、自身のインスタグラムを更新。絶対領域チラリな美脚ショットを公開した。

河北は「The sun always shines after the rain…」というコメントとともに、全身ショットを3枚アップ。お腹がのぞくショート丈のノースリーブをまとい、ショートパンツとニーハイブーツの間から美麗な“絶対領域”をチラ見せしている。

美脚が際立つ私服ショットにファンからは「足が細すぎます!!」「細~い!!脚長~い!!」「脚長っ!!何頭身ですか」「麻友コーデ毎日お洒落すぎて圧倒されてます、足長いスタイルよい、可愛い」「綺麗!」など絶賛コメントが寄せられた。

