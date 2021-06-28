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映画『シン・エヴァ』興収95億円突破 歴代興収ランキング42位

2021年6月28日 16時36分 (6月28日 18時06分更新)
『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のキービジュアル（C）カラー

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のキービジュアル（C）カラー

　アニメ映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』（3月8日公開）の最新の興行収入が28日に発表され、公開から112日間の興行収入は累計で動員626万人、興収95億円を突破した。歴代興収ランキングは42位まで順位をあげている。（興行通信社調べ）
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　公開初日から興収8億277万4200円、観客動員数53万9623人を記録し、前作『：Q』（2012年公開）初日の興行対比123.8％、観客動員対比121.7％と、大ヒットスタートとなった今作。すでに前作『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』（2012年公開）の最終興収53億円を大きく上回っているほか、庵野秀明総監督が手掛けた『シン・ゴジラ』（2016年公開）の興収82.5億円を突破するなど、すでに庵野監督の作品の中で最高記録更新となっている。
　『新劇場版』シリーズは、テレビシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』に新たな設定とストーリーを加え全4部作として「リビルド」（再構築）したもので、今作は、2007年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』、09年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』、12年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』に続く作品であり、完結編となる。
■『シン・エヴァンゲリオン劇場版』興収の流れ
初日：興行収入8億277万4200円、観客動員数53万9623人
7日間：興行収入33億3842万2400円、観客動員数219万4533人
14日間：興行収入49億3499万6800円、観客動員数322万2873人
21日間：興行収入60億7821万1750円、観客動員数396万1480人
28日間：興行収入68億9861万3200円、観客動員数451万3374人
30日間：興行収入70億円突破
35日間：興行収入74億2624万3700円、観客動員数484万8041人
42日間：興行収入77億9931万4050円、観客動員数508万8007人
49日間：興行収入80億円、観客動員数523万人
59日間：興行収入82億8229万8700円、観客動員数542万3475人
63日間：興行収入83億円、観客動員数546万人
77日間：興行収入85.4億円、観客動員数559万人
84日間：興行収入86.1億円、観客動員数563万人
91日間：興行収入86.7億円、観客動員数567万人
98日間：興行収入89億6530万6780円、観客動員数586万7510人
99日間：興行収入90億円
105日間：興行収入93.2億円、観客動員数611万人
112日間：興行収入95億円、観客動員数626万人
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