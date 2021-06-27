【中日スタメン】根尾が「8番・左翼」で9日以来の先発出場 広島を破り6カードぶり勝ち越しなるか
2021年6月27日 13時05分
◇27日 広島―中日（マツダ）
試合前にスターティングメンバーが発表され、6カードぶりの勝ち越しが懸かる中日は、根尾昂内野手（21）を「8番・左翼」で、9日の楽天戦（楽天生命パーク宮城）以来となるスタメン起用。24打席連続無安打のトンネルを抜け出せるか。
先発は勝野昌慶投手（24）は2カ月、白星から遠ざかっているが、前回19日のヤクルト戦（神宮）は7イニング2失点と調子は上向き。昨季の自己最多に並ぶ4勝目を目指す。
【中日】
1番・中・大島
2番・右・加藤翔
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・遊・堂上
6番・二・阿部
7番・捕・桂
8番・左・根尾
9番・投・勝野
1番・中・大島
2番・右・加藤翔
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・遊・堂上
6番・二・阿部
7番・捕・桂
8番・左・根尾
9番・投・勝野
【広島】
1番・中・野間
2番・左・西川
3番・遊・小園
4番・右・鈴木誠
5番・一・坂倉
6番・三・林
7番・二・安部
8番・捕・石原
9番・投・森下
1番・中・野間
2番・左・西川
3番・遊・小園
4番・右・鈴木誠
5番・一・坂倉
6番・三・林
7番・二・安部
8番・捕・石原
9番・投・森下
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