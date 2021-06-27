◇27日 広島―中日（マツダ）

試合前にスターティングメンバーが発表され、6カードぶりの勝ち越しが懸かる中日は、根尾昂内野手（21）を「8番・左翼」で、9日の楽天戦（楽天生命パーク宮城）以来となるスタメン起用。24打席連続無安打のトンネルを抜け出せるか。

先発は勝野昌慶投手（24）は2カ月、白星から遠ざかっているが、前回19日のヤクルト戦（神宮）は7イニング2失点と調子は上向き。昨季の自己最多に並ぶ4勝目を目指す。

【中日】

1番・中・大島

2番・右・加藤翔

3番・三・高橋周

4番・一・ビシエド

5番・遊・堂上

6番・二・阿部

7番・捕・桂

8番・左・根尾

9番・投・勝野

【広島】

1番・中・野間

2番・左・西川

3番・遊・小園

4番・右・鈴木誠

5番・一・坂倉

6番・三・林

7番・二・安部

8番・捕・石原

9番・投・森下