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【中日スタメン】根尾が「8番・左翼」で9日以来の先発出場 広島を破り6カードぶり勝ち越しなるか

2021年6月27日 13時05分

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中日・根尾

中日・根尾

◇27日　広島―中日（マツダ）
　試合前にスターティングメンバーが発表され、6カードぶりの勝ち越しが懸かる中日は、根尾昂内野手（21）を「8番・左翼」で、9日の楽天戦（楽天生命パーク宮城）以来となるスタメン起用。24打席連続無安打のトンネルを抜け出せるか。
　先発は勝野昌慶投手（24）は2カ月、白星から遠ざかっているが、前回19日のヤクルト戦（神宮）は7イニング2失点と調子は上向き。昨季の自己最多に並ぶ4勝目を目指す。
【中日】
1番・中・大島
2番・右・加藤翔
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・遊・堂上
6番・二・阿部
7番・捕・桂
8番・左・根尾
9番・投・勝野
【広島】
1番・中・野間
2番・左・西川
3番・遊・小園
4番・右・鈴木誠
5番・一・坂倉
6番・三・林
7番・二・安部
8番・捕・石原
9番・投・森下

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