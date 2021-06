Netflix オリジナルシリーズ『全裸監督 シーズン2』(配信中)プレミアイベントのメイキングカット(左から)玉山鉄二、山田孝之、満島真之介

世界最大級のオンラインエンターテインメントサービス「Netflix」で今月24日より配信開始となった、山田孝之主演『全裸監督 シーズン2』。同22日に行われたプレミアイベントの舞台裏写真とともに、Spotifyで配信中の劇中で使用されている音楽が詰まった「全裸監督 シーズン2」プレイリストの内容を紹介する。

本作は、《放送禁止のパイオニア》として時代の寵児となった村西とおると仲間たちの狂乱の青春をドラマ化し、2019年8月に世界独占配信された前作のその後。衛星放送事業という大きな夢の実現に乗り出すなど、バブル崩壊という急激な時代のうねりの中で、数々の伝説を創った男の熱狂と終焉を描く。

プレミアイベントでは、主演の山田をはじめ、満島真之介、玉山鉄二、森田望智、恒松祐里、柄本時生、伊藤沙莉、冨手麻妙、後藤剛範、西内まりや、増田有華、國村隼、後藤孝太郎監督、武正晴総監督と、キャスト&監督が一挙登壇。同時にNetflix Japan公式YouTubeチャンネル&TwitterでLIVE配信された映像では、ARを駆使し、宇宙をイメージした舞台上に飛び交う村西語録の数々やホラ貝にブリーフ、そして遊泳する村西など、まさに空から降ってくるような“宇宙一ゴージャス”な迫力の演出が大きな話題となった。その中から、山田、満島、玉山、森田、恒松の5人の舞台裏の姿を収めた写真が公開された。

さらにオーディオストリーミングサービス「Spotify」では、『全裸監督 シーズン2』本編に使用されている楽曲で構成されたプレイリストを配信中。『全裸監督 シーズン1』でも、Primal Scream「Rocks」、Siouxsie and the Banshees「The Passenger」、Amy Winehouse「Back to Black」など、人気楽曲が使用され反響を呼んだが、今回もさらなる超豪華楽曲が集結。

Bob Dylan「Like a Rolling Stone」、Carpenters「Calling Occupants of Interplanetary Craft」、Donna Summer「Hot Stuff」、4 Non Blondes「What's Up?」といった往年のアメリカの名曲に加え、Primal Scream 「Movin' On Up」、Red Hot Chili Peppers「Power of Equality」、The Chemical Brothers「Out Of Control」、「Setting Sun」など、ロックやテクノなどジャンルに捉われない洋楽ファンを唸らせる楽曲を収録。

そして劇中の印象的なシーンで使われている「It’s Too Late(Carole King)」の優河 with 魔法バンドによるカバー・バージョン、そして岩崎太整による『全裸監督』オープニング曲である「My Wish」も配信スタート。本プレイリストにフィーチャーされている。

さらに、グラミー賞で最も権威のある年間最優秀レコード賞を2年連続史上最年少19歳で受賞の快挙を成し遂げたBillie Eilishの「When The Party's Over」に加え、日本からはPRINCESS PRINCESS「Diamonds」という、90年代を描いた本作の時代を代表する懐かしの名曲が選出されている。

■Spotify:「全裸監督 シーズン2」プレイリスト詳細

http://spoti.fi/TheNakedDirector2

関連キーワード エンタメ総合