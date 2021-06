DCコミックス「バットマン」の日本制作アニメーション映画『ニンジャバットマン』(2018年)を原作とした、バットマンシリーズとしては日本初となるアクション・ショー『ニンジャバットマン ザ・ショー』の本公演が10月12日に開幕する。現在、本公演第1期となる10月12日(火)~31日(日)の全30公演のチケットが発売中。バットマンの新実写ビジュアルや、先に発表されていたなだぎ武に加わる、主要キャストが発表された。

『ニンジャバットマン ザ・ショー』は、現代の犯罪都市ゴッサム・シティの悪党たちが、群雄割拠する戦国時代の日本にタイムスリップ。 戦国大名となった悪党たちがこのまま自由に暴れ続ければ、日本だけでなく世界の歴史すらも変わってしまう! 絶望的な乱世で、現代テクノロジーからも切り離されてしまったバットマンは世紀の歴史改変を阻止することができるのか? 日本と世界の歴史をかけて、時空を超えた壮大な戦が幕を開ける。

出演者は「夜-YORU-」「黒-KURO-」「闇-YAMI-」「影-KAGE-」の4チームで編成。それぞれ、バットマン役に、滝川広大、澤田拓郎、高澤礁太、山川蓮矢、ジョーカー役になだぎ武、財木琢磨、細川洪、ASUKA、キャットウーマン役に安納サオリ、鈴木さあや、平野茜子、鈴木彩海、ハーレイ・クイン役に室田瑞希、佃井皆美、藤田笑美、安藤美桜がキャスティングされた(すべてチーム順)

さらに、本ショーで使用するテーマソングは、今年10周年を迎えるメタルバンド「GYZE - ギゼ」が担当。アメリカ「70000tons of Metal」、ドイツ「Summer Breeze」、スペイン「Layendas del Rock」など、世界のメタル・フェスに日本人として初出場を果たし、日本人のアイデンティティを全面に出したサウンドでグローバルに活躍する彼らが、日米のコラボレーションとなる本舞台が生み出す世界を彩る。

チケット、来場者プレゼントに関する詳細は公式サイト(https://batman-ninja.jp)に掲載。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s21)

