『THE FIRST TAKE STAGE』のファイナリスト4人が決定

チャンネル登録者460万人超えのYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の一発撮りオーディションプログラム『THE FIRST TAKE STAGE』のファイナリスト4人が決定した。

3次選考通過したセミファイナリスト14人を対象に、4次では動画選考を実施。亀田誠治、ハマ・オカモト(OKAMOTO’S)ら7人の選考委員が加わり、最終「THE FIRST TAKE STAGE 実行委員会」で協議のうえ、ファイナリスト(4次選考通過者)が決定した。

その顔ぶれは、ラッパー/シンガー2つの顔を持つ「ざきのすけ。」(北海道出身・20歳)、素直な歌声をストレートにぶつける「hapi」(出身地・年齢非公表)、切ない歌詞と楽曲が胸を打つシンガー・ソングライター「麗奈」(鹿児島県出身・20歳)、ハイトーンでまっすぐに伸びる歌声が持ち味の「山下優太郎」(沖縄県出身・25歳)の4人。

ファイナルは都内で行われ、グランプリは「THE FIRST TAKE」出演と、配信専門レーベル「THE FIRST TAKE MUSIC」から配信リリースができる。

関連キーワード 音楽