7月3日放送の日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』初出演が決まった村方乃々佳ちゃん

櫻井翔が総合司会を務める7月3日放送の日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』(後3:00~10:54)の出演アーティストとして、「3歳の歌姫」として話題の村方乃々佳(むらかた・ののか)ちゃんが初登場することが決定した。

ののかちゃんは2018年5月31日生まれ。2歳5ケ月で出場した『第35回童謡こどもの歌コンクール グランプリ大会こども部門』で「犬のおまわりさん」を歌い、史上最年少で銀賞を受賞。2020年12月26日に同大会の公式YouTubeチャンネルにアップされた歌唱動画が話題となり、今年5月26日には、史上最年少2歳11ヶ月で童謡歌手としてデビューした。

CMやバラエティー番組などにも引っ張りだことなっているののかちゃんは『THE MUSIC DAY』で「今歌いたい、大好きな曲」を、あのアーティストと夢のデュエット。ののかちゃんが考えた振付にも注目だ。

また、今年のテーマ「音楽は止まらない」にちなみ、『昭和・平成・令和、みんな踊った振り付けソング!史上最長50曲「止まらないダンススーパーメドレー」』を2部構成で届けることも発表された。

中でも注目されるのが、AKB48とモーニング娘。’21の“禁断”のコラボ。「LOVEマシーン」「ヘビーローテーション」「恋のダンスサイト」「会いたかった」など、双方の大ヒット曲をノンストップでパフォーマンスする。

■『THE MUSIC DAY』出演者(※50音順、★=新規発表)

あいみょん

adieu

いきものがかり

EXIT

EXILE

AKB48

ENHYPEN

岡村孝子

荻野目洋子

Official髭男dism

KAT-TUN

上白石萌音

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

きゃりーぱみゅぱみゅ

King & Prince

倉木麻衣

倖田來未

櫻坂46

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

GENERATIONS from EXILE TRIBE

ジャニーズWEST

鈴木亜美

SixTONES

Snow Man

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone

高橋洋子

DA PUMP

DISH//

DEAN FUJIOKA

東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大

TOMORROW X TOGETHER

TWICE

NEWS

乃木坂46

Novelbright

花*花

PUFFY

Perfume

早見優

ピコ太郎

一青窈

日向坂46

昼南乃風

V6

Foorin

Hey! Say! JUMP

星野源

松本伊代

三浦大知

宮本浩次

村方乃々佳 ★

モーニング娘。'21

安田レイ

優里

ゆず

Little Black Dress

WANIMA

