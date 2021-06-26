◇第103回全国高校野球選手権岐阜大会（7月10～29日）組み合わせ抽選会（岐阜県関市・わかくさプラザ） 岐阜大会展望

今春センバツ出場校の県岐阜商を中京、岐阜第一、大垣商が追い掛ける展開になりそうだ。

昨秋の県大会で優勝、東海大会で準優勝した県岐阜商は甲子園経験者が多い。野崎慎裕、松野匠馬ら豊富な投手陣をプロ注目捕手の高木翔斗がリードする。

春季県大会優勝の中京は1年夏の甲子園で活躍した小田康一郎が投打の柱。秋4強、春準優勝の岐阜第一は今秋ドラフト候補のスラッガー、阪口楽が投打で鍵を握る。秋準優勝、春4強の大垣商は、2017年から3年連続で夏4強以上と安定した実績を誇る。

強打の清田蒼陽を擁する大垣日大も侮れない。春の県大会で県岐阜商を破った市岐阜商、帝京大可児も地力を備える。