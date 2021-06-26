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岡村孝子、白血病闘病から2年ぶりTV復帰へ　『THE MUSIC DAY』出演者続報37組決定

2021年6月26日 15時30分 (6月26日 16時06分更新)
7月3日放送の日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』で2年ぶりにテレビ復帰する岡村孝子

7月3日放送の日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』で2年ぶりにテレビ復帰する岡村孝子

　7月3日放送の日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』（後3：00～10：54）の出演者37組が追加され、急性骨髄性白血病のため休養していたシンガー・ソングライターの岡村孝子が、2年2ヶ月ぶりにテレビ復帰することが明らかになった。
【写真】総合司会の櫻井翔、初登場ヒゲダン、あいみょんら出演アーティスト
　岡村は1982年7月、女子大生デュオ・あみんとして「待つわ」でデビューし、いきなりミリオンヒットを記録。85年にソロデビュー後も「夢をあきらめないで」（1987年）など数々のヒット曲を世に送り出した。
　しかし、2019年4月、血液のがん「急性骨髄性白血病」と診断され、治療のため長期休養。番組では、抗がん剤の副作用によるつらい闘病生活を乗り越え、再び音楽と向き合う気持ちになれた理由を語る。そして、2年ぶり復帰後初歌唱となる岡村は、番組のトップバッターを務める。
　ここまで発表されている出演アーティストは以下のとおり。
■『THE MUSIC DAY』出演者（※50音順、★＝新規発表）
あいみょん
adieu　★
いきものがかり　★
EXIT
EXILE
AKB48　★
ENHYPEN　★
岡村孝子　★
荻野目洋子　★
Official髭男dism
KAT-TUN
上白石萌音　★
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
きゃりーぱみゅぱみゅ　★
King & Prince
倉木麻衣　★
倖田來未　★
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE　★
GENERATIONS from EXILE TRIBE　★
ジャニーズWEST
鈴木亜美　★
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI　★
Sexy Zone
高橋洋子　★
DA PUMP　★
DISH//　★
DEAN FUJIOKA　★
東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大
TOMORROW X TOGETHER　★
TWICE　★
NEWS
乃木坂46
Novelbright　★
花＊花　★
PUFFY　★
Perfume　★
早見優　★
ピコ太郎　★
一青窈　★
日向坂46
昼南乃風
V6
Foorin　★
Hey! Say! JUMP
星野源
松本伊代　★
三浦大知　★
宮本浩次　★
モーニング娘。’21　★
安田レイ　★
優里　★
ゆず　★
Little Black Dress　★
WANIMA　★
総合司会：櫻井翔
司会：羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
NEXTゲート司会：バカリズム・市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
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