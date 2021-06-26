岡村孝子、白血病闘病から2年ぶりTV復帰へ 『THE MUSIC DAY』出演者続報37組決定
2021年6月26日 15時30分 (6月26日 16時06分更新)
7月3日放送の日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』（後3：00～10：54）の出演者37組が追加され、急性骨髄性白血病のため休養していたシンガー・ソングライターの岡村孝子が、2年2ヶ月ぶりにテレビ復帰することが明らかになった。
岡村は1982年7月、女子大生デュオ・あみんとして「待つわ」でデビューし、いきなりミリオンヒットを記録。85年にソロデビュー後も「夢をあきらめないで」（1987年）など数々のヒット曲を世に送り出した。
しかし、2019年4月、血液のがん「急性骨髄性白血病」と診断され、治療のため長期休養。番組では、抗がん剤の副作用によるつらい闘病生活を乗り越え、再び音楽と向き合う気持ちになれた理由を語る。そして、2年ぶり復帰後初歌唱となる岡村は、番組のトップバッターを務める。
ここまで発表されている出演アーティストは以下のとおり。
■『THE MUSIC DAY』出演者（※50音順、★＝新規発表）
あいみょん
adieu ★
いきものがかり ★
EXIT
EXILE
AKB48 ★
ENHYPEN ★
岡村孝子 ★
荻野目洋子 ★
Official髭男dism
KAT-TUN
上白石萌音 ★
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
きゃりーぱみゅぱみゅ ★
King & Prince
倉木麻衣 ★
倖田來未 ★
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE ★
GENERATIONS from EXILE TRIBE ★
ジャニーズWEST
鈴木亜美 ★
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI ★
Sexy Zone
高橋洋子 ★
DA PUMP ★
DISH// ★
DEAN FUJIOKA ★
東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大
TOMORROW X TOGETHER ★
TWICE ★
NEWS
乃木坂46
Novelbright ★
花＊花 ★
PUFFY ★
Perfume ★
早見優 ★
ピコ太郎 ★
一青窈 ★
日向坂46
昼南乃風
V6
Foorin ★
Hey! Say! JUMP
星野源
松本伊代 ★
三浦大知 ★
宮本浩次 ★
モーニング娘。’21 ★
安田レイ ★
優里 ★
ゆず ★
Little Black Dress ★
WANIMA ★
あいみょん
adieu ★
いきものがかり ★
EXIT
EXILE
AKB48 ★
ENHYPEN ★
岡村孝子 ★
荻野目洋子 ★
Official髭男dism
KAT-TUN
上白石萌音 ★
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
きゃりーぱみゅぱみゅ ★
King & Prince
倉木麻衣 ★
倖田來未 ★
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE ★
GENERATIONS from EXILE TRIBE ★
ジャニーズWEST
鈴木亜美 ★
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI ★
Sexy Zone
高橋洋子 ★
DA PUMP ★
DISH// ★
DEAN FUJIOKA ★
東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大
TOMORROW X TOGETHER ★
TWICE ★
NEWS
乃木坂46
Novelbright ★
花＊花 ★
PUFFY ★
Perfume ★
早見優 ★
ピコ太郎 ★
一青窈 ★
日向坂46
昼南乃風
V6
Foorin ★
Hey! Say! JUMP
星野源
松本伊代 ★
三浦大知 ★
宮本浩次 ★
モーニング娘。’21 ★
安田レイ ★
優里 ★
ゆず ★
Little Black Dress ★
WANIMA ★
総合司会：櫻井翔
司会：羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
NEXTゲート司会：バカリズム・市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
司会：羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
NEXTゲート司会：バカリズム・市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
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