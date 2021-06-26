7月3日放送の日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』で2年ぶりにテレビ復帰する岡村孝子

7月3日放送の日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』（後3：00～10：54）の出演者37組が追加され、急性骨髄性白血病のため休養していたシンガー・ソングライターの岡村孝子が、2年2ヶ月ぶりにテレビ復帰することが明らかになった。

岡村は1982年7月、女子大生デュオ・あみんとして「待つわ」でデビューし、いきなりミリオンヒットを記録。85年にソロデビュー後も「夢をあきらめないで」（1987年）など数々のヒット曲を世に送り出した。

しかし、2019年4月、血液のがん「急性骨髄性白血病」と診断され、治療のため長期休養。番組では、抗がん剤の副作用によるつらい闘病生活を乗り越え、再び音楽と向き合う気持ちになれた理由を語る。そして、2年ぶり復帰後初歌唱となる岡村は、番組のトップバッターを務める。

ここまで発表されている出演アーティストは以下のとおり。

■『THE MUSIC DAY』出演者（※50音順、★＝新規発表）

あいみょん

adieu ★

いきものがかり ★

EXIT

EXILE

AKB48 ★

ENHYPEN ★

岡村孝子 ★

荻野目洋子 ★

Official髭男dism

KAT-TUN

上白石萌音 ★

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

きゃりーぱみゅぱみゅ ★

King & Prince

倉木麻衣 ★

倖田來未 ★

櫻坂46

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE ★

GENERATIONS from EXILE TRIBE ★

ジャニーズWEST

鈴木亜美 ★

SixTONES

Snow Man

SEKAI NO OWARI ★

Sexy Zone

高橋洋子 ★

DA PUMP ★

DISH// ★

DEAN FUJIOKA ★

東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大

TOMORROW X TOGETHER ★

TWICE ★

NEWS

乃木坂46

Novelbright ★

花＊花 ★

PUFFY ★

Perfume ★

早見優 ★

ピコ太郎 ★

一青窈 ★

日向坂46

昼南乃風

V6

Foorin ★

Hey! Say! JUMP

星野源

松本伊代 ★

三浦大知 ★

宮本浩次 ★

モーニング娘。’21 ★

安田レイ ★

優里 ★

ゆず ★

Little Black Dress ★

WANIMA ★

総合司会：櫻井翔

司会：羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

NEXTゲート司会：バカリズム・市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

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