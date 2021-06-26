Little Black Dress、メジャーデビュー翌日に『THE MUSIC DAY』に出演決定
2021年6月26日 15時30分 (6月26日 16時06分更新)
岡山県出身のシンガー・ソングライター、Little Black Dress（リトルブラックドレス、22）が、メジャーデビュー翌日の7月3日に8時間生放送される日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』（後3：00～10：54）に出演することが決定した。川谷絵音プロデュースのデビュー曲「夏だらけのグライダー」を歌唱する。
Little Black Dressは幼少期に家族が聴いていた歌謡曲に強く影響を受け、高校1年の春に叔父からギターを譲り受けたことをきっかけに弾き語りをスタート。その年の秋には地元・岡山のライブハウスや路上でライブ活動を始め、高校2年の夏にライブハウスのオーナーの勧めでオリジナル楽曲の制作活動もスタートした。
高校3年になった2016年春に上京。同年9月、奈良県・春日大社で行われた『MISIA CANDLE NIGHT』のオープニングアクトに抜てきされ、偶然そのライブを観に来てたクリエイティヴディレクター・信藤三雄氏によって「LITTLE BLACK DRESS」と名付けられ、ソロプロジェクトを始動させた。歌謡曲の持つ「幸せに隠れている”翳り”」をテーマに独自の『歌謡ロック』を確立し、これまでに120曲以上ものオリジナル楽曲を制作している。
2020年4月には、中国の人気テレビ番組『歌手 SINGER・当打之年』で、5億人の前でMISIAと再び共演。今年4月には『～筒美京平 オフィシャル・トリビュート・プロジェクト～ザ・ヒット・ソング・メーカー 筒美京平の世界 in コンサート』に出演するなど話題を集めるなか、7月2日に川谷絵音作詞・作曲・編曲・プロデュース楽曲「夏だらけのグライダー」でポニーキャニオンからメジャーデビューすることが決定。その翌日の大型音楽特番出演となる。
さらに、メジャーデビュー日の7月2日からFM岡山でラジオレギュラー番組『Little Black Dressのスモモも桃も桃のうち』（毎週金曜 後7：00～7：30）をスタートさせる。岡山生まれ・岡山育ちのLittle Black Dressが東京から岡山に通いながら、音楽や岡山の情報を届ける。
■『THE MUSIC DAY』出演者（※50音順、★＝新規発表）
あいみょん
adieu ★
いきものがかり ★
EXIT
EXILE
AKB48 ★
ENHYPEN ★
岡村孝子 ★
荻野目洋子 ★
Official髭男dism
KAT-TUN
上白石萌音 ★
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
きゃりーぱみゅぱみゅ ★
King & Prince
倉木麻衣 ★
倖田來未 ★
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE ★
GENERATIONS from EXILE TRIBE ★
ジャニーズWEST
鈴木亜美 ★
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI ★
Sexy Zone
高橋洋子 ★
DA PUMP ★
DISH// ★
DEAN FUJIOKA ★
東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大
TOMORROW X TOGETHER ★
TWICE ★
NEWS
乃木坂46
Novelbright ★
花＊花 ★
PUFFY ★
Perfume ★
早見優 ★
ピコ太郎 ★
一青窈 ★
日向坂46
昼南乃風
V6
Foorin ★
Hey! Say! JUMP
星野源
松本伊代 ★
三浦大知 ★
宮本浩次 ★
モーニング娘。’21 ★
安田レイ ★
優里 ★
ゆず ★
Little Black Dress ★
WANIMA ★
あいみょん
adieu ★
いきものがかり ★
EXIT
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AKB48 ★
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岡村孝子 ★
荻野目洋子 ★
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櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE ★
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ジャニーズWEST
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東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大
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日向坂46
昼南乃風
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優里 ★
ゆず ★
Little Black Dress ★
WANIMA ★
総合司会：櫻井翔
司会：羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
NEXTゲート司会：バカリズム・市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
司会：羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
NEXTゲート司会：バカリズム・市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
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