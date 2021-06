岡山県出身、22歳のシンガー・ソングライター「Little Black Dress」

岡山県出身のシンガー・ソングライター、Little Black Dress(リトルブラックドレス、22)が、メジャーデビュー翌日の7月3日に8時間生放送される日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』(後3:00~10:54)に出演することが決定した。川谷絵音プロデュースのデビュー曲「夏だらけのグライダー」を歌唱する。

Little Black Dressは幼少期に家族が聴いていた歌謡曲に強く影響を受け、高校1年の春に叔父からギターを譲り受けたことをきっかけに弾き語りをスタート。その年の秋には地元・岡山のライブハウスや路上でライブ活動を始め、高校2年の夏にライブハウスのオーナーの勧めでオリジナル楽曲の制作活動もスタートした。

高校3年になった2016年春に上京。同年9月、奈良県・春日大社で行われた『MISIA CANDLE NIGHT』のオープニングアクトに抜てきされ、偶然そのライブを観に来てたクリエイティヴディレクター・信藤三雄氏によって「LITTLE BLACK DRESS」と名付けられ、ソロプロジェクトを始動させた。歌謡曲の持つ「幸せに隠れている”翳り”」をテーマに独自の『歌謡ロック』を確立し、これまでに120曲以上ものオリジナル楽曲を制作している。

2020年4月には、中国の人気テレビ番組『歌手 SINGER・当打之年』で、5億人の前でMISIAと再び共演。今年4月には『~筒美京平 オフィシャル・トリビュート・プロジェクト~ザ・ヒット・ソング・メーカー 筒美京平の世界 in コンサート』に出演するなど話題を集めるなか、7月2日に川谷絵音作詞・作曲・編曲・プロデュース楽曲「夏だらけのグライダー」でポニーキャニオンからメジャーデビューすることが決定。その翌日の大型音楽特番出演となる。

さらに、メジャーデビュー日の7月2日からFM岡山でラジオレギュラー番組『Little Black Dressのスモモも桃も桃のうち』(毎週金曜 後7:00~7:30)をスタートさせる。岡山生まれ・岡山育ちのLittle Black Dressが東京から岡山に通いながら、音楽や岡山の情報を届ける。

■『THE MUSIC DAY』出演者(※50音順、★=新規発表)

総合司会:櫻井翔

司会:羽鳥慎一、水卜麻美(日本テレビアナウンサー)

NEXTゲート司会:バカリズム・市來玲奈(日本テレビアナウンサー)

