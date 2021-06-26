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Little Black Dress、メジャーデビュー翌日に『THE MUSIC DAY』に出演決定

2021年6月26日 15時30分 (6月26日 16時06分更新)
岡山県出身、22歳のシンガー・ソングライター「Little Black Dress」

岡山県出身、22歳のシンガー・ソングライター「Little Black Dress」

　岡山県出身のシンガー・ソングライター、Little Black Dress（リトルブラックドレス、22）が、メジャーデビュー翌日の7月3日に8時間生放送される日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』（後3：00～10：54）に出演することが決定した。川谷絵音プロデュースのデビュー曲「夏だらけのグライダー」を歌唱する。
【写真】メジャーデビュー曲は川谷絵音プロデュース「夏だらけのグライダー」
　Little Black Dressは幼少期に家族が聴いていた歌謡曲に強く影響を受け、高校1年の春に叔父からギターを譲り受けたことをきっかけに弾き語りをスタート。その年の秋には地元・岡山のライブハウスや路上でライブ活動を始め、高校2年の夏にライブハウスのオーナーの勧めでオリジナル楽曲の制作活動もスタートした。
　高校3年になった2016年春に上京。同年9月、奈良県・春日大社で行われた『MISIA CANDLE NIGHT』のオープニングアクトに抜てきされ、偶然そのライブを観に来てたクリエイティヴディレクター・信藤三雄氏によって「LITTLE BLACK DRESS」と名付けられ、ソロプロジェクトを始動させた。歌謡曲の持つ「幸せに隠れている”翳り”」をテーマに独自の『歌謡ロック』を確立し、これまでに120曲以上ものオリジナル楽曲を制作している。
　2020年4月には、中国の人気テレビ番組『歌手 SINGER・当打之年』で、5億人の前でMISIAと再び共演。今年4月には『～筒美京平 オフィシャル・トリビュート・プロジェクト～ザ・ヒット・ソング・メーカー 筒美京平の世界 in コンサート』に出演するなど話題を集めるなか、7月2日に川谷絵音作詞・作曲・編曲・プロデュース楽曲「夏だらけのグライダー」でポニーキャニオンからメジャーデビューすることが決定。その翌日の大型音楽特番出演となる。
　さらに、メジャーデビュー日の7月2日からFM岡山でラジオレギュラー番組『Little Black Dressのスモモも桃も桃のうち』（毎週金曜　後7：00～7：30）をスタートさせる。岡山生まれ・岡山育ちのLittle Black Dressが東京から岡山に通いながら、音楽や岡山の情報を届ける。
■『THE MUSIC DAY』出演者（※50音順、★＝新規発表）
あいみょん
adieu　★
いきものがかり　★
EXIT
EXILE
AKB48　★
ENHYPEN　★
岡村孝子　★
荻野目洋子　★
Official髭男dism
KAT-TUN
上白石萌音　★
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
きゃりーぱみゅぱみゅ　★
King & Prince
倉木麻衣　★
倖田來未　★
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE　★
GENERATIONS from EXILE TRIBE　★
ジャニーズWEST
鈴木亜美　★
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI　★
Sexy Zone
高橋洋子　★
DA PUMP　★
DISH//　★
DEAN FUJIOKA　★
東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大
TOMORROW X TOGETHER　★
TWICE　★
NEWS
乃木坂46
Novelbright　★
花＊花　★
PUFFY　★
Perfume　★
早見優　★
ピコ太郎　★
一青窈　★
日向坂46
昼南乃風
V6
Foorin　★
Hey! Say! JUMP
星野源
松本伊代　★
三浦大知　★
宮本浩次　★
モーニング娘。’21　★
安田レイ　★
優里　★
ゆず　★
Little Black Dress　★
WANIMA　★
総合司会：櫻井翔
司会：羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
NEXTゲート司会：バカリズム・市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
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