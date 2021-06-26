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『THE MUSIC DAY』三代目JSB、GENE、TWICE…37組追加　セクゾ&キンプリ企画も発表

2021年6月26日 15時30分 (6月26日 16時06分更新)
7月3日放送の日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』で2年ぶりにテレビ復帰する岡村孝子

7月3日放送の日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』で2年ぶりにテレビ復帰する岡村孝子

　櫻井翔が総合司会を務める7月3日放送の日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』（後3：00～10：54）の出演アーティストとして、新たに37組が追加発表された。
【写真】総合司会の櫻井翔、初登場ヒゲダン、あいみょんら出演アーティスト
　EXILE TRIBEからは、既に発表されているEXILEに加え、三代目 J SOUL BROTHERSとGENERATIONS、K-POP勢はTWICE、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPENの出演が決定。そして、上白石萌音とadieu（上白石萌歌）は姉妹でそれぞれ出演が決まった。
　Sexy ZoneとKing ＆ Princeのデジタル企画の内容も発表された。Sexy Zoneは、歌演出を一緒に盛り上げる“連打で応援企画”を開催。本番中に表示される二次元コードにアクセスして連打すればするほど、ステージ上で何かが起こり、パフォーマンスが華やかになる。
　King & Princeは視聴者投票企画を実施。２種類のメドレーの中から、メンバーに歌ってほしいメドレーを視聴者がデータ放送で投票する。投票数が多かったほうのメドレーを、King & Princeがパフォーマンスする。
　ここまで発表されている出演アーティストは以下のとおり。
■『THE MUSIC DAY』出演者（※50音順、★＝新規発表）
あいみょん
adieu　★
いきものがかり　★
EXIT
EXILE
AKB48　★
ENHYPEN　★
岡村孝子　★
荻野目洋子　★
Official髭男dism
KAT-TUN
上白石萌音　★
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
きゃりーぱみゅぱみゅ　★
King & Prince
倉木麻衣　★
倖田來未　★
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE　★
GENERATIONS from EXILE TRIBE　★
ジャニーズWEST
鈴木亜美　★
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI　★
Sexy Zone
高橋洋子　★
DA PUMP　★
DISH//　★
DEAN FUJIOKA　★
東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大
TOMORROW X TOGETHER　★
TWICE　★
NEWS
乃木坂46
Novelbright　★
花＊花　★
PUFFY　★
Perfume　★
早見優　★
ピコ太郎　★
一青窈　★
日向坂46
昼南乃風
V6
Foorin　★
Hey! Say! JUMP
星野源
松本伊代　★
三浦大知　★
宮本浩次　★
モーニング娘。’21　★
安田レイ　★
優里　★
ゆず　★
Little Black Dress　★
WANIMA　★
総合司会：櫻井翔
司会：羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
NEXTゲート司会：バカリズム・市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
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