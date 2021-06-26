『THE MUSIC DAY』三代目JSB、GENE、TWICE…37組追加 セクゾ&キンプリ企画も発表
2021年6月26日 15時30分 (6月26日 16時06分更新)
櫻井翔が総合司会を務める7月3日放送の日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』（後3：00～10：54）の出演アーティストとして、新たに37組が追加発表された。
EXILE TRIBEからは、既に発表されているEXILEに加え、三代目 J SOUL BROTHERSとGENERATIONS、K-POP勢はTWICE、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPENの出演が決定。そして、上白石萌音とadieu（上白石萌歌）は姉妹でそれぞれ出演が決まった。
Sexy ZoneとKing ＆ Princeのデジタル企画の内容も発表された。Sexy Zoneは、歌演出を一緒に盛り上げる“連打で応援企画”を開催。本番中に表示される二次元コードにアクセスして連打すればするほど、ステージ上で何かが起こり、パフォーマンスが華やかになる。
King & Princeは視聴者投票企画を実施。２種類のメドレーの中から、メンバーに歌ってほしいメドレーを視聴者がデータ放送で投票する。投票数が多かったほうのメドレーを、King & Princeがパフォーマンスする。
ここまで発表されている出演アーティストは以下のとおり。
■『THE MUSIC DAY』出演者（※50音順、★＝新規発表）
あいみょん
adieu ★
いきものがかり ★
EXIT
EXILE
AKB48 ★
ENHYPEN ★
岡村孝子 ★
荻野目洋子 ★
Official髭男dism
KAT-TUN
上白石萌音 ★
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
きゃりーぱみゅぱみゅ ★
King & Prince
倉木麻衣 ★
倖田來未 ★
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE ★
GENERATIONS from EXILE TRIBE ★
ジャニーズWEST
鈴木亜美 ★
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI ★
Sexy Zone
高橋洋子 ★
DA PUMP ★
DISH// ★
DEAN FUJIOKA ★
東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大
TOMORROW X TOGETHER ★
TWICE ★
NEWS
乃木坂46
Novelbright ★
花＊花 ★
PUFFY ★
Perfume ★
早見優 ★
ピコ太郎 ★
一青窈 ★
日向坂46
昼南乃風
V6
Foorin ★
Hey! Say! JUMP
星野源
松本伊代 ★
三浦大知 ★
宮本浩次 ★
モーニング娘。’21 ★
安田レイ ★
優里 ★
ゆず ★
Little Black Dress ★
WANIMA ★
あいみょん
adieu ★
いきものがかり ★
EXIT
EXILE
AKB48 ★
ENHYPEN ★
岡村孝子 ★
荻野目洋子 ★
Official髭男dism
KAT-TUN
上白石萌音 ★
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
きゃりーぱみゅぱみゅ ★
King & Prince
倉木麻衣 ★
倖田來未 ★
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE ★
GENERATIONS from EXILE TRIBE ★
ジャニーズWEST
鈴木亜美 ★
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI ★
Sexy Zone
高橋洋子 ★
DA PUMP ★
DISH// ★
DEAN FUJIOKA ★
東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大
TOMORROW X TOGETHER ★
TWICE ★
NEWS
乃木坂46
Novelbright ★
花＊花 ★
PUFFY ★
Perfume ★
早見優 ★
ピコ太郎 ★
一青窈 ★
日向坂46
昼南乃風
V6
Foorin ★
Hey! Say! JUMP
星野源
松本伊代 ★
三浦大知 ★
宮本浩次 ★
モーニング娘。’21 ★
安田レイ ★
優里 ★
ゆず ★
Little Black Dress ★
WANIMA ★
総合司会：櫻井翔
司会：羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
NEXTゲート司会：バカリズム・市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
司会：羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
NEXTゲート司会：バカリズム・市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
『THE MUSIC DAY』ジャニーズ最多11組出演決定 坂道グループが夢の“坂道選抜”結成
田中圭＆千葉雄大、『THE MUSIC DAY』でスカパラと初コラボ決定
『ヒルナンデス！』レギュラーが『MUSIC DAY』で“昼南乃風”結成
『THE MUSIC DAY』7・3放送決定 櫻井翔が嵐活動休止後初の総合司会
EXIT『THE MUSIC DAY』で新曲「なぁ人類」初歌唱
田中圭＆千葉雄大、『THE MUSIC DAY』でスカパラと初コラボ決定
『ヒルナンデス！』レギュラーが『MUSIC DAY』で“昼南乃風”結成
『THE MUSIC DAY』7・3放送決定 櫻井翔が嵐活動休止後初の総合司会
EXIT『THE MUSIC DAY』で新曲「なぁ人類」初歌唱
PR情報