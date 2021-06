BS12トゥエルビは、25日からアニメ『聖戦士ダンバイン(HDリマスター版)』と『聖戦士ダンバイン New Story of AuraBattler DUNBINE(HDリマスター版)』を5週連続で放送する。

放送されるのは、平日26時台に新旧アニメの名作・話題作の放送枠「アニメ26(アニロク)」。6月25日に『聖戦士ダンバイン 鳳麟の章(HDリマスター版)』、7月2日に『聖戦士ダンバイン 天魔の章(HDリマスター版)』、7月9日に『聖戦士ダンバイン 羇愁の章(HDリマスター版)』、7月16日に『聖戦士ダンバイン New Story of AuraBattler DUNBINE(HDリマスター版) #1 復活』、7月16日に『聖戦士ダンバイン New Story of AuraBattler DUNBINE(HDリマスター版) #2 七百年の野望』、7月23日に『聖戦士ダンバイン New Story of AuraBattler DUNBINE(HDリマスター版) #3 地上に近き者』が放送される。

■あらすじ

【聖戦士ダンバイン 鳳麟の章(HDリマスター版)】海と陸の間にある世界“バイストン・ウェル”へ地上世界から召還された青年ショウ・ザマは、アの国の地方領主ドレイク・ルフトの元、オーラ・バトラー、ダンバインを与えられた“聖戦士”としてその軍に身を置く。しかし、バイストン・ウェルの実情とバイストン・ウェル支配というドレイクの野望を知り、同じ地上人であるマーベル・フローズンの説得をうけて、オーラシップ・ゼラーナに集うニー・ギブンたち対抗勢力に参加する。

【聖戦士ダンバイン 天魔の章(HDリマスター版)】ミの国の王女エレ・ハンムの霊力によって、ショウはバイストン・ウェルの帰還を果たす。ニーたちゼラーナの仲間と合流したところへ、母を失ったエレもやって来る。ショウはナの国の女王シーラとの出逢いを経て、ラウの国のフォイゾン王に協力、ドレイク軍とこれまでにない激しい戦闘を展開した。ドレイク軍の巨大戦艦ウィル・ウィプスの登場と、それに対抗するために建造されたフォイゾン軍の巨大戦艦ゴラオン。ショウもシーラから新たなオーラ・バトラー・ビルバインを託され、いよいよ戦争はその規模を拡大させる。

【聖戦士ダンバイン 羇愁の章(HDリマスター版)】最終決戦に向けて、加速度的に戦火も激しくなっていく。その中でトッド・ギネスは、ジェリル同様、自らの負のオーラ力でハイパー化を遂げてショウたちを圧倒する。だが…。

【聖戦士ダンバイン New Story of AuraBattler DUNBINE(HDリマスター版)】バイストン・ウェルの青年シオンは、バランバランの村で黒騎士ラバーン一党に襲われる。シオンが伝説の聖戦士だと知り色めき立つラバーン。だが、バランバランの秘宝を狙うラバーンから、王女レムルを救おうとするシオンはオーラ・バトラー、サーバインに乗り立ち上がる。

【聖戦士ダンバイン New Story of AuraBattler DUNBINE(HDリマスター版) #2 七百年の野望】ラバーンから逃れたシオンとレムルの前に現れたロブン家騎士団。聖戦士を待ち続けていた彼らだが、意に介さないシオン。だが砂漠で砂虫に襲われるレムルを救いに出た隙に、サーバインとレムルを欲するラバーンが騎士団の城に襲いかかる。急ぎサーバインで戻るシオンだが…。

【聖戦士ダンバイン New Story of AuraBattler DUNBINE(HDリマスター版) #3 地上に近き者】肉体が滅しても死を許されなかったショット・ウェポン。全ては自らの救いを求めて仕組んだ戦いだった。囚われのリムルを救うためラバーンの城に進入するシオンに、ショットの罠が迫る。戦いの悪しきオーラが再びバイストン・ウェルを乱そうとする時、サーバインが発動する。

関連キーワード アニメ