エンゼルスの大谷翔平選手(26)は18日、自身のインスタグラムを更新。オールスター前日の7月12日、コロラド州デンバーで開催されるホームランダービーに出場すると発表した。日本選手の出場は史上初。

英文で「Excited to announce that I'll be participating in the 2021 #HRDerby. See you all in Colorado!(2021年ホームランダービー参加の公表にエキサイトしています。みんな、コロラドで会いましょう)」とつづった。

投稿には、本塁打を放ち、それを報じる米メディアの声が入ったお手製の動画が添付。「彼がしていることは前例がないのです」「ショーヘイ、サヨナラ アゲイン!」「冗談でしょう!?」「オオ、ショーヘイ、どこまで飛んで行くんだ!?」などのナレーションが挿入された。

この動画は、日本時間19日午前11時時点で42万回以上、再生されている。大リーグ公式インスタは「time to put on a sho!(ショーを開演する時だ)」と、大谷の名前を掛けて返信した。

この日のタイガース戦を中継するBSウエスト局も「野球ファン、おめでとう。大谷翔平がインスタグラムでホームランダービー出場を決断したと表明しました」と紹介し、大谷は現時点でオールスター指名打者部門のファン投票でもトップを走っていると伝えた。