若手芸人の登龍門的コンテスト『第42回ABCお笑いグランプリ』の決勝戦に向けたファイナリスト12組が18日、発表された。なお、決勝戦は7月11日、午後2時25分から午後5時25分まで、ABCテレビで生放送（関西ローカル）、「ABEMA」で無料生配信される。

今年は、全国から574組のエントリーがあり（出場資格は芸歴10年以内のプロのお笑い芸人）、今月15日に東京、同16日に大阪で最終予選が開催され、59組の漫才師、コント師、ピン芸人が火花を散らした。決勝戦に出場する12組（東京勢が8組、関西勢が4組）は以下のとおり。どんなお笑いバトルが繰り広げられるのか!? 優勝者には賞金100万円が授与される。

■決勝戦進出者（12組）

赤もみじ（マセキ芸能社）

オズワルド（吉本興業）

蛙亭（吉本興業）

カベポスター（吉本興業）

空気階段（吉本興業）

コットン（吉本興業）

さすらいラビー（太田プロダクション）

さや香（吉本興業）

Gパンパンダ（ワタナベエンターテインメント）

ダブルヒガシ（吉本興業）

チェリー大作戦（吉本興業）

パンプキンポテトフライ（ホリプロコム）

■公式ホームページ

https://www.asahi.co.jp/owarai/

■ABEMA特設ページ

https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DWGCAH6ZgjSHiF

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