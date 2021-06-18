『ABCお笑いグランプリ』決勝進出者12組決定
2021年6月18日 21時00分 (6月18日 22時06分更新)
若手芸人の登龍門的コンテスト『第42回ABCお笑いグランプリ』の決勝戦に向けたファイナリスト12組が18日、発表された。なお、決勝戦は7月11日、午後2時25分から午後5時25分まで、ABCテレビで生放送（関西ローカル）、「ABEMA」で無料生配信される。
今年は、全国から574組のエントリーがあり（出場資格は芸歴10年以内のプロのお笑い芸人）、今月15日に東京、同16日に大阪で最終予選が開催され、59組の漫才師、コント師、ピン芸人が火花を散らした。決勝戦に出場する12組（東京勢が8組、関西勢が4組）は以下のとおり。どんなお笑いバトルが繰り広げられるのか!? 優勝者には賞金100万円が授与される。
■決勝戦進出者（12組）
赤もみじ（マセキ芸能社）
オズワルド（吉本興業）
蛙亭（吉本興業）
カベポスター（吉本興業）
空気階段（吉本興業）
コットン（吉本興業）
さすらいラビー（太田プロダクション）
さや香（吉本興業）
Gパンパンダ（ワタナベエンターテインメント）
ダブルヒガシ（吉本興業）
チェリー大作戦（吉本興業）
パンプキンポテトフライ（ホリプロコム）
赤もみじ（マセキ芸能社）
オズワルド（吉本興業）
蛙亭（吉本興業）
カベポスター（吉本興業）
空気階段（吉本興業）
コットン（吉本興業）
さすらいラビー（太田プロダクション）
さや香（吉本興業）
Gパンパンダ（ワタナベエンターテインメント）
ダブルヒガシ（吉本興業）
チェリー大作戦（吉本興業）
パンプキンポテトフライ（ホリプロコム）
■公式ホームページ
https://www.asahi.co.jp/owarai/
https://www.asahi.co.jp/owarai/
■ABEMA特設ページ
https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DWGCAH6ZgjSHiF
https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DWGCAH6ZgjSHiF
『ABCお笑いグランプリ』昨年を上回る574組がエントリー、決勝は7・11
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