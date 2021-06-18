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大阪の女性経営者殺害で男逮捕へ　府警が事情聴取

2021年6月18日 13時35分 (6月18日 13時59分更新)
　女性が殺害された店が入るビル前の警察官と手向けられた花束＝１６日午前、大阪市

　女性が殺害された店が入るビル前の警察官と手向けられた花束＝１６日午前、大阪市

　大阪市のカラオケパブ経営者の女性が殺害された事件で、当日に店を訪れたとみられる兵庫県西宮市の男（５６）が関与した疑いが強まり、大阪府警は１８日、事情聴取を始めた。容疑が固まり次第、殺人容疑で逮捕する。

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