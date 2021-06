月ノ美兎

にじさんじ所属のバーチャルライバー・月ノ美兎が、8月11日に1stアルバム『月の兎はヴァーチュアルの夢をみる』をリリースすることを17日、自身の生配信で発表した。

月ノ美兎は、「にじさんじ」に所属するライバーの中でもトップクラスの人気を誇るバーチャルYouTuber。多様なカルチャーをエンタメ化する聡明さと物言いで、唯一無二の存在感を放っている。YouTubeチャンネル登録者数は74万人、Twitterフォロワーは50万人を突破している。

本アルバムは、2020年リリースのメジャーデビューシングル「それゆけ!学級委員長」を含む、全10曲が収録。ササキトモコ、ASA-CHANG&巡礼、いとうせいこう is the poet、大槻ケンヂ、長谷川白紙、 広川恵一(MONACA)、堀込泰行、TAKUYA(ex.JUDY AND MARY)、NARASAKIら豪華作家陣が参加した。

加えて『にじさんじ Anniversary Festival 2021』で披露された「Moon!! (Avec Avec Moonlight Power Pop Re-Arrange) 」も収録、月ノ美兎の魅力をさまざまなジャンルの楽曲で表現した。

CD+Blu-rayにステッカーが封入される「初回生産限定盤」、CDのみの「通常盤」の2仕様でリリース。アルバムキービジュアルはサメヤマ次郎が担当、ジャケットに関しては随時解禁される。

<月ノ美兎>

ご学友から「美兎ちゃんのプレイリストを聞いてると疲れる」と言われるぐらいバラバラのジャンルの音楽を好んで聴いていたのですが、今回はまさにそれを体現したような、コロコロと顔の変わるアルバムができました!!

関連キーワード エンタメ総合