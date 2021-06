9人組ガールズグループ・TWICEが、13日に韓国のK-POP番組『SBS人気歌謡』に出演し、新曲「Alcohol-Free」を披露した。この放送回を動画配信プラットフォーム「TELASA(テラサ)」では、きょう18日から日本最速配信を開始する。

「TELASA」ではこのほかにも、TWICEの『SBS人気歌謡』でのカムバック回をすべて網羅した『SBS人気歌謡ベストセレクション』も特別配信。TWICEの韓国デビュー曲「Like OOH-AHH」から最新曲「Alcohol-Free」まで計23曲のパフォーマンスを楽しめる。K-POPにおけるカムバックとは、新曲のリリースとそれに伴うプロモーション活動全般のことを指す。

1991年に放送開始した『SBS人気歌謡』は、韓国で毎週日曜日に生放送されている人気K-POPチャート番組。その週に最も注目されるアイドルやアーティストが出演し、パフォーマンスを披露。番組の終わりにその週の1位アーティストが発表される。

TELASAでは、韓国で日曜に放送された回を翌週金曜に配信中。毎週、現地での放送から5日後に日本最速配信(字幕版は無字幕版の2週間後に配信)している。TWICEのほか、BTSの2014年以降のカムバック回を網羅(計21曲)した特別配信も行われている。

■TWICE出演回 配信予定一覧

▽6月18日(金)配信開始

韓国放送日:パフォーマンス楽曲

2021/6/13:Alcohol-Free

2020/11/8:I CAN’T STOP ME

2020/6/7:MORE & MORE

2019/9/29:Feel Special

2016/5/1:CHEER UP + Touchdown

▽6月20日(日)配信開始

韓国放送日:パフォーマンス楽曲

2019/4/28:FANCY

2018/11/11:BDZ(Korean Ver.)+ YES or YES

▽6月25日(金)配信開始

韓国放送日:パフォーマンス楽曲

2018/7/15:Dance The Night Away

2018/4/15:SAY YES + What is Love?

2017/12/17:Merry & Happy+Heart Shaker

2017/11/5:LIKEY

2017/5/21:SIGNAL

2017/2/26:KNOCK KNOCK

2016/11/27:JELLY JELLY

2016/11/6:1 TO 10 + TT

2016/6/12:I’m gonna be a star

2015/10/25:Do It Again + Like OOH-AHH

