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『ZIP！』声優ウィークに下野紘＆内田雄馬ら　人気声優が日替わりでナレーション担当

2021年6月18日 07時00分 (6月18日 07時06分更新)
『ZIP!』 流行ニュース キテルネ！のナレーションを担当する（左から）松岡禎丞、早見沙織、釘宮理恵、下野紘、内田雄馬

『ZIP!』 流行ニュース キテルネ！のナレーションを担当する（左から）松岡禎丞、早見沙織、釘宮理恵、下野紘、内田雄馬

　日本テレビ系朝の情報番組『ZIP！』（月～金　前5：50）では21～25日の5日間、トレンドコーナー「流行ニュース キテルネ！」（前6：45頃）にて、日替わりで人気声優陣によるスペシャルなナレーションを届ける恒例企画声優ウィークを実施する。
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　21日は『鬼滅の刃』嘴平伊之助役などの声で知られる松岡禎丞、22日は胡蝶しのぶ役の早見沙織、23日は『銀魂』神楽役の釘宮理恵が登場。続く24日は『鬼滅の刃』我妻善逸役の下野紘、25日は『呪術廻戦』伏黒恵役の内田雄馬と、人気声優陣が名を連ねている。
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