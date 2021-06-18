『ZIP!』 流行ニュース キテルネ！のナレーションを担当する（左から）松岡禎丞、早見沙織、釘宮理恵、下野紘、内田雄馬

日本テレビ系朝の情報番組『ZIP！』（月～金 前5：50）では21～25日の5日間、トレンドコーナー「流行ニュース キテルネ！」（前6：45頃）にて、日替わりで人気声優陣によるスペシャルなナレーションを届ける恒例企画声優ウィークを実施する。

21日は『鬼滅の刃』嘴平伊之助役などの声で知られる松岡禎丞、22日は胡蝶しのぶ役の早見沙織、23日は『銀魂』神楽役の釘宮理恵が登場。続く24日は『鬼滅の刃』我妻善逸役の下野紘、25日は『呪術廻戦』伏黒恵役の内田雄馬と、人気声優陣が名を連ねている。

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