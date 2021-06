3月末で人気グループ・King&Princeを脱退した岩橋玄樹(24)が17日、自身のインスタグラムを更新。幼少期時代の写真を公開した。

岩橋は「LAなのにヤンキースの帽子のMe Even though I’m in LA I’m wearing a Yankee cap.Typical me」と、同じ場所で撮影したと思われる、現在の写真(1枚目)と、幼少期の写真(2枚目)を投稿した。

フォロワーからは「貴重なお写真見せてくれてありがとう めちゃくちゃかわいいよっ~っ」「めっちゃ可愛い!!!!可愛さが変わってなくって羨ましい~」「素敵な成長記録を見せて頂いて ありがとぅございますです」「幼いいわちも 変わらず かわいい」「幼いいわちも今のいわちも両方違う可愛さがある」など、コメントが殺到している。

