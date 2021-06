ライブ『OWV SUMMER LIVE 2021-WIND-』の開催が決定したOWV

次世代ボーイズグループ・OWVが8月1日に東京、8月22日に大阪で、“夏”をテーマにしたライブ『OWV SUMMER LIVE 2021-WIND-』を開催する。

7月28日にリリースする“OWVの夏”を楽曲で体現した初のサマーソング「Get Away」をパフォーマンスするほか、“夏”がテーマのライブに。OWVの楽曲ファン投票も実施し選ばれた楽曲の披露や、OWVが夏をテーマにした企画なども楽しめる第1部「OWV Talk Event」、OWV最大の魅力であるパフォーマンスを堪能できる第2部「OWV Live Stage」の2部構成となる。

OWV結成記念日の4月11日に開催した初のワンマンライブ『1st Anniversary Live “AWAKE”』で“AWAKE”した(目覚めた)彼らが、成長したパフォーマンスと新曲を引っさげて“WIND”(風)を巻き起こす。

第1部での楽曲ファン投票方法は公式サイトで追って詳細を発表する。

オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』元練習生の本田康祐、中川勝就、浦野秀太、佐野文哉の4人からなるボーイズグループ。グループ名「OWV」には“Our only Way to get Victory~勝利を掴む僕たちだけの道~誰にもまねすることのできない唯一無二のグループとなり、この世界で勝利を掴む”という、メンバーの強い想いが込められている。

