韓国の7人組グループ・BTSのベストアルバム『BTS, THE BEST』(16日発売)が、初日(店着日)の6/15付オリコンデイリーアルバムランキングで57.2万枚を売り上げ、1日の売上にして今年度のアルバム最高となる初週売上を記録した。これを記念し、16日午後7時には、全国6ヶ所の施設がアルバムのイメージに合わせて紫色に点灯して祝福するサプライズが行われた。

紫のライトアップが行われたのは、東京・東京タワー、札幌・さっぽろテレビ塔、仙台・ミヤテレタワー、名古屋・中部電力 MIRAI TOWER(名古屋テレビ塔)、大阪・レッドホース オオサカホイール、神戸・神戸海洋博物館の6ヶ所。BTSのペンライトを合わせると、メンバーの人数と同じ7つの光でアルバム発売を祝った。

各地の点灯は、アルバムの特設ページで生配信され、視聴したファンからは「きれい」「うれしい」といった歓喜の声があがった。

最新デジタルシングル「Butter」が全世界で記録的なヒットをしているする中でリリースされたアルバム『BTS, THE BEST』は、2017年からの4年半に日本でリリースした作品を網羅したベスト盤。メンバーのJUNG KOOKが楽曲制作に参加し、back numberとコラボレーションした日本オリジナル曲「Film out」が初収録されるほか、大ヒット曲「Dynamite」など全23曲が収録されている。

なお、初日売上の57.2万枚は、『MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~』で記録した初週売上56.4万枚の自己記録も更新した。

