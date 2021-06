Amazon Prime Videoのオリジナル番組『ザ・マスクド・シンガー』9月3日より独占配信。パネリストとして出演する(左から)MIYAVI、水原希子、バカリズム (C)2021 Amazon Content Services LLC

「WHO IS BEHIND THE MASK 歌っているのは誰だ!?」 世界50ヶ国で大ヒットしている音楽ライブエンターテイメント番組の日本版『ザ・マスクド・シンガー』が、Amazonの映像配信サービス「Amazon Prime Video」で、プライム会員向けに9月3日より独占配信される(本編全9話、初回3話以降、毎週金曜順次配信)。先日発表された番組MC・大泉洋に続き、マスクに覆われたパフォーマーをさまざまな視点から推理するパネリストとして、MIYAVI、水原希子、バカリズムが出演することが発表された。

番組は、マスクで顔を隠しながら、最新のヒット曲から懐かしの名曲まで、世代を超えて愛されている楽曲を披露するパフォーマーが12人登場。“ゴールデンマスク”をかけて、ガチンコのパフォーマンスバトルで熱い火花を散らす。“中の人”は、誰もが知る芸能界、スポーツ界、文化界など、各界の大スターたち。パフォーマンス前にはパフォーマーの素顔に迫る”クルービデオ”が上映され、パネリストや観客へ、ヒントが与えられる。

発表されたパネリストのMIYAVIは、8度のワールドツアーを成功させ、世界中のロックファンを魅了する“サムライギタリスト”の異名を持つアーティスト・俳優。水原は、モデル・俳優・デザイナーとして幅広く活躍し、近年はさまざまな活動やメッセージも発信、580万人を超えるフォロワーを抱えるInstagramでも影響力を持つ。そして、バカリズムは、コントから大喜利までパーフェクトにこなし、芸人の枠を超え、役者・司会者・脚本・小説家・イラストレーターなどマルチに活躍中(※バカリズムの出演は#1、#2、#9)。

さらに、当番組の見どころである“推理”をテーマにした、もう1組のパネリストのヒント映像が公開された。赤い衣装を身にまといマスクで顔を隠してはいるものの、その存在感を隠しきれない3人は、「圧倒的な音楽パフォーマンスがついにAmazon Prime Video で配信されます!とても魅力的なマスクを被ったパフォーマーたちが圧巻の歌唱パフォーマンスを披露する勝ち抜きバトルです」と、番組の概要をコメント。もう1組のパネリストが誰なのか? 正解は近日発表される。

会場内の観客と、パネリストたちの投票により、優勝者の証であるゴールデンマスクを手にするベストシンガーは誰か? マスクの中の意外な人物に日本中の注目が集まりそうだ。

■今回発表されたパネリストのコメント

●MIYAVI

アメリカでも大人気の番組で僕も前から知っていたので、ぜひ参加したいと思いました。それぞれのマスクド・シンガーたちのパフォーマンスにかける本気さと、そこから生まれるドラマも楽しめる、全く新しい感覚のエンターテインメントだと思います。

●水原希子

全世界で話題になっている番組のパネリストに選ばれて光栄です。マスクド・シンガーの方々のパフォーマンスは然ることながら、パフォーマンスを通して彼らの新たな一面が垣間見られることが楽しみでなりません。

●バカリズム

最初にこの企画を聞いた時に、とても面白そうだなと思いました。パフォーマンスを楽しむ、パフォーマーを当てる推理を楽しむ、そして彼らの豪華なコスチュームを楽しむ。楽しめるポイントがいくつもある作品だと思います。

