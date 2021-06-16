『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が、発売初日(店着日)に21.8万枚を売り上げ、本日確定の2021/6/15付「オリコンデイリーDVDランキング」で、1位を獲得。初日売上にして今年度【※1】の「オリコン週間DVDランキング」最高初週売上【※2】を超えた。

また、同日付「オリコンデイリーBlu-ray Disc(以下BD)ランキング」でも、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編（完全生産限定版）』が26.8万枚を売り上げ、1位を獲得。初日売上にして今年度【※1】の「オリコン週間BDランキング」最高初週売上【※3】を超えた。

【※1】今年度(2021年度)は、「2020/12/28付」よりスタート

【※2】「オリコン週間DVDランキング」の今年度最高初週売上は、Snow Man『Snow Man ASIA TOUR 2D.2D.』の17.0万枚（2021/3/15付）

【※3】「オリコン週間BDランキング」の今年度最高初週売上は、Snow Man『Snow Man ASIA TOUR 2D.2D.』の23.6万枚（2021/3/15付）

＜クレジット：オリコン調べ(2021/6/15付現在)＞

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