デイリーアルバムランキング初日で今年度最高初週売上超えを記録した、BTS『BTS, THE BEST』(ユニバーサル ミュージック/2021年6月16日発売)

BTSの最新アルバム『BTS, THE BEST』が、発売初日(店着日)に57.2万枚を売り上げ、本日確定の2021/6/15付オリコンデイリーアルバムランキングで1位を獲得。初日売上にして今年度【※1】の「オリコン週間アルバムランキング」最高初週売上【※2】を超えた。また、初日売上にして自身の最高初週売上【※3】も上回った。

【※1】今年度(2021年度)は、「2020/12/28付」よりスタート

【※2】「オリコン週間アルバムランキング」の今年度最高初週売上は、SixTONES『1ST』の46.7万枚(2021/1/18付)

【※3】BTSの自身最高初週売上は、『MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~』(2020年7月15日発売)の56.4万枚(2020/7/27付)

<クレジット:オリコン調べ(2021/6/15付現在)>

