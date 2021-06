いまから約30年前の1993年、イスラエルとパレスチナ解放機構(PLO)の両代表が初めて和平交渉に合意した「オスロ合意」までの知られざる実話を描いた、スティーブン・スピルバーグ製作総指揮のHBO映画『OSLO /オスロ』が、全米HBO・HBO Maxの放送・配信(5月29日)からわずか1ヶ月後の今月28日より、動画配信サービス「U-NEXT」で見放題独占配信される。字幕付き予告編も解禁された。

本作は、トニー賞演劇作品賞受賞をはじめ数々の演劇賞を総なめにし、日本でも坂本昌行、安蘭けいによって今年初上演された同名舞台を映画化。この歴史的な和平交渉を叶えたのは、1組のノルウェー人夫婦だった。いかにして、お互い会うことすら禁じられ、激しく敵対する両者の対話が実現したのか? なぜ夫婦は危険を顧みず、献身的に寄り添ったのか? イスラエル人、パレスチナ人、そしてノルウェー人による、スリリングな秘密裏の会合、思いもよらない友情、そして静かな勇気が描かれる。

外交官の妻と社会学者の夫のノルウェー人夫婦を演じるのは、ゴールデン・グローブ賞受賞者のルース・ウィルソン(『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』、『ミセス・ウィルソン』)、エミー賞ノミネートのアンドリュー・スコット(『Fleabag フリーバッグ』、『007 スペクター』、『1917 命をかけた伝令』)。

製作総指揮に、スティーヴン・スピルバーグ、マーク・プラット(『ラ・ラ・ランド』、『シカゴ7裁判』、『クルエラ』)が名を連ね、脚本に原作舞台を手掛けたJ・T・ロジャース、監督にエミー賞受賞舞台監督バートレット・シャー、撮影にアカデミー賞に2度輝いた名匠ヤヌス・カミンスキー(『シンドラーのリスト』、『プライベート・ライアン』)ら、一流のスタッフが集結している。

