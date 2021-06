『ラブライブ!サンシャイン!!』の津島善子役などで知られる声優の小林愛香が、初のパーソナルブック『あいきゃんまにゅある』(宝島社)を発売した。

声優・アーティスト活動のほか、アパレルブランド『yipyip(イップイップ)』のプロデュースなど多方面で活躍中の小林。今回のパーソナルブックでは、お仕事のオフショット、「yipyip」コレクション、私服7DAYSコーディネート、好きなものについて語った「TALK ABOUT MY LOVE」など、オンとオフ、両方の“あいきゃん”をたっぷりと公開している。

小林は「初のパーソナルブック! 全てのページが大好きなもの! そしてかわいい! そんな素敵な一冊に仕上がりました! みなさんと一緒に作れたのもパーソナルブックならでは。100の質問はみなさんから送っていただいたものですし、表紙もみんなに選

んでいただいたものになっています! 手に取った瞬間からハッピーになること間違いなしです! たくさんの方に愛していただけますようにっ!」と自信たっぷりにおすすめしている。

●収録内容

【ON/AIKA】

・4 STYLES MAKE UP

・yipyip all collection

・working off shot gallery THIS ISマネ視点

・AlKA pedia

・100Question 100 Answer 前半

【OFF MODE AIKA】

・私服7 DAYS diary

・小林愛香と過ごす休日『今日、どこ行く』

・TALK ABOUT MY LOVE

・なりきりお仕事図鑑

・愛香のこだわり美容レシピ

・100 Question 100 Answer 後半

・Shooting off shot gallery

・MYDREAM OKAIMONO KUMA

関連キーワード エンタメ総合