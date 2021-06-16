東京事変『音楽』、自身初デジタルアルバム1位【オリコンランキング】
2021年6月16日 04時00分 (6月16日 04時05分更新)
6月9日に配信開始された東京事変の『音楽』（ミュージック）が、初週DL数0.5万DL（4,619DL）で、6月16日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で自身初の1位を獲得した。
東京事変のオリジナルフルアルバムは、2011年6月にリリースした『大発見』以来10年ぶり。２年かけて制作された本作は、日本テレビ系ドラマ『私たちはどうかしている』主題歌「赤の同盟」、テレビ東京ドラマ『38歳バツイチ独身女がマッチングアプリをやってみた結果日記』主題歌「命の帳」、映画『さくら』主題歌「青のID」、NHK総合ドラマ『ドリームチーム』主題歌「闇なる白」、ゲームアプリ／アニメ『D_CIDE TRAUMEREI PROJECT』テーマソング「獣の理」、テレビ東京系『WBSワールドビジネスサテライト』エンディングテーマ曲「緑酒」を含む、全13曲が収録される。
なお、同日付の「オリコン週間アルバムランキング」において、CDアルバム『音楽』が2位にランクインした。
・「週間デジタルアルバムランキング」は「2016/11/14付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2021/6/21付：集計期間：2021年6月7日～6月13日）＞
＜クレジット：オリコン調べ（2021/6/21付：集計期間：2021年6月7日～6月13日）＞
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