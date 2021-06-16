『ニンダイ』世界トレンド1位獲得＆上位席巻 期待のあまり「新型Switch」も…
2021年6月16日 02時08分 (6月16日 04時05分更新)
任天堂は16日、オンラインでNintendo Switchソフトの新情報を発表する『Nintendo Direct | E3 2021』を放送。世界中のゲームファンが注目を集め、関連ワードが世界トレンド1位をはじめ、上位を席巻した。
この日の配信では、新作ソフト『Metroid Dread』、『おすそわける メイドインワリオ』、『パワプロクンポケットR』、『真・女神転生V』の発表や、ファンが待ちわびている『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』続編の新情報を解禁。
約40分の配信時間で「#NintendoDirect」が世界トレンド1位を獲得。そのほか「Metroid Dread」「ニンダイ」「パワポケ」「Kazuya」「BOTW 2」「zelda」「メトロイド」「メイドインワリオ」「ダンガンロンパ」など、新情報のワードが上位にズラリ。期待のあまり、未発表の「新型Switch」もトレンド入りした。
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