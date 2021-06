NissyことAAAの西島隆弘が、17日に新曲「Do Do」を配信リリースすることが決定し、ジャケット写真が公開となった。同日午後8時からは同曲のミュージックビデオ(MV)がYouTubeでプレミア公開されることも発表された。

Nissyは9日にYouTubeで突如、メッセージ広告を公開。スマートフォンをマイク代わりにして歌って踊り、「カラダが踊る」「最高の瞬間へ」「いつになったら 君の前で 歌っていい?」といったメッセージが映し出される動画の最後には「6.17」と記されていたことから、ファンの間では期待が高まっていた。

なお、8月6日には完全受注限定生産盤となる映像商品『#Nsy1 Get You Back/Say Yes/Do Do MUSIC VIDEOS & Behind The Scenes』の発売が決定。今年リリースされた「Get You Back」「Say Yes」と新曲「Do Do」の完全版フルサイズバージョンのMVと、DANCE VIDEO、ジャケット写真などの撮影現場の裏側に迫った100分に及ぶBehind The Scenesの映像が初収録される。

