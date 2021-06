『BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO』より Photo by BIGHIT MUSIC

韓国の7人組グループ・BTSが13・14日にデビュー8周年を記念するファンミーティング『BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO』を開催。世界中のARMY(=ファン)と格別な時間を過ごした。

華やかな舞台セットと多彩な構成が目を引く今回の公演は、野外ステージでオールライブ方式で行われ、公演ごとに約130分間、アンコール曲まで計15曲を熱唱した。ファンが直接6つの画面の中から見たい画面をリアルタイムで選んで鑑賞できる高画質マルチビューをはじめ、「ARMY Signals」「ARMY IN ECHO」「ARMY ON Air」など様々な技術でファンを魅了。オンラインストリーミング方式で2日間合計195の国地域、133万人が視聴した。

今回のコンセプトは「冒険」。どこか不慣れな雰囲気に置かれたBTSが解放区を訪れて旅行を始める姿でデビュー8周年記念ファンミーティングの幕が開かれた。広々とした野外に設けられた舞台セットは、様々な惑星で飾られ、巨大な幻想の世界に来たような印象を与える。メンバーたちは、昨年11月にリリースしたアルバム『BE』のタイトル曲「Life Goes On」、最近公開したデジタルシングル「Butter」、昨年8月にリリースした「Dynamite」を相次いで歌い舞台に登場。順番に世界中のファンに向かって挨拶しながら、こみ上げてくる感情を込めて『BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO』開催の感想を述べた。続けて「ARMYの皆さんに会いに来た。僕たちに必要なのは目的地の『ARMY』がどこにあるのかを知らせるシグナルだ」とし、ファンがSNSに投稿した文章や写真を見ながら話を交わした。

今回の『BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO』は、ファンがライブ会場でBTSと共に楽しんでいるような臨場感をそのまま感じられるように、ファンイベント「ARMY IN ECO」や「ARMY ON Air」など観客参加技術を導入、観客に実際のコンサート会場にいるような躍動感を与えた。

舞台下に設置された大型モニターには『BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO』を楽しむ全世界のARMYたちの姿が画面に映し出され、まるでファンが実際の公演場にいるような効果が演出された。これと共に、BTSの歌を真似て歌ったり、公式の応援法を録音したファンの声を公演中に聞かせるイベントも企画された。公演では活気に満ちたエネルギーと共にBTSとARMYの絆も体感することができた。世界中のファンの歓呼を聞きながら「Dis-ease」「FIRE」「So What」を熱唱し、ステージを終えた後には「感動だ」と感嘆した。

今回のイベントだけのためのユニットステージでも雰囲気を盛り上げた。RM、JIN、JUNG KOOKは「Stay」で息を合わせ、SUGA、J-HOPE、JIMIN、Vは 「Fly To My Room」を歌った。「Stay」のステージはスタンドマイクを活用したパフォーマンスでユニークな魅力を加え、「Fly To My Room」では今年2月に公開されたBTSの「ARMYの部屋」が舞台セットになっており、ファンの目を引いた。

BTSは初日の公演で「Move」「Daechwita」「IDOL」を選曲し、2日目には「Film out」と「Chicken Noodle Soup」「Telepathy」を選曲するなど、両日のセットリストの一部を違う構成で構成し、見どころ満載のステージを提供。ファンのためだけに初公開されるスペシャルパフォーマンスも行われ、昨年公開されたSUGAのミックステープ「D-2」のタイトル曲「Daechwita」と2019年に発表されたJ-HOPEのミックステープ「Chicken Noodle Soup」が7人バージョンとして再解釈され、全世界のファンから熱い反応を得た。

最後は「Wishing on a star」「A Supplementary Story : You Never Walk Alone」「Mikrokosmos」を披露。メンバーは「今日は本当に楽しくて幸せだった。 早く一つの空間で呼吸できるその日が待ち遠しい。 一日でも早く状況がよくなって、皆さんに会いたい。 いい日が来るその日まで、皆さん頑張ってほしい。」と公演を終えた感想を述べた後「深い夜ほど光はもっと明るく輝く。 皆さんは僕たちに向かって、僕たちは皆さんに向かって絶えず光を送り、お互いが探し合っているということをいつも忘れないでほしい。」と世界のARMYへのメッセージを残した。



その後、“緊急速報”としてニュース速報を伝える特別な映像を放映。その後、15日0時にファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」で7月9日にシングルCD「Butter」を発売するというニュースを伝えた。シングルCD「Butter」には先月公開されたデジタルシングル「Butter」とともに新曲も含まれる。BTSのファンダム、ARMYの正式な名前ができた日である7月9日、「ARMYの誕生日」を迎えてBTSが準備したプレゼントのようなCDとなりそうだ。

関連キーワード 音楽