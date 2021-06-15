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東京、新たに３３７人感染　減少ペース鈍化、１２人死亡

2021年6月15日 17時10分 (6月15日 17時39分更新)
　東京都は１５日、新型コロナウイルス感染者が新たに３３７人報告されたと発表した。直近７日間を平均した１日当たりの人数は３７５・９人で、前週比は９２・１％。累計は１６万６９１５人となった。男女１２人の死亡も確認された。
　都内は５月の大型連休以降、感染者数は減少しているがペースは鈍く、感染力の強いインド株の増加で再拡大が懸念されている。

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