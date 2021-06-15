関連キーワード
囲碁の仲邑二段、決勝進出ならず 立葵杯、牛三段に敗れる
囲碁の中学生棋士、仲邑菫二段（１２）は１５日、福島県会津若松市で打たれた第８期会津中央病院・女流立葵...
6月15日
変異株でワクチン効果減 国立国際医療研究センター
国立国際医療研究センターのチームは１５日、変異株によっては米製薬大手ファイザーの新型コロナウイルスワ...
米ゴールドマン賞、平田仁子氏に 石炭火力の建設中止求める活動
米ゴールドマン環境財団は１５日、草の根の環境保護活動家に贈るゴールドマン環境賞の２１年の受賞者に、石...
アフリカ感染者５００万人超える 死亡率、世界全体上回る
【ナイロビ共同】アフリカ疾病対策センターによると、アフリカ地域で確認された新型コロナウイルス感染者が...
ＡＭラジオ、４４局がＦＭ転換へ ２８年秋まで、北海道など見送り
ＴＢＳラジオの入江清彦会長ら在京民放ＡＭラジオ局３社の幹部は１５日、オンラインで記者会見し、全国の民...
ワクチン接種医師の日当１７万円 北海道釧路市、国が負担
北海道釧路市は新型コロナウイルスのワクチン接種を進めるため、６月下旬から７月上旬の平日１０日間を対象...