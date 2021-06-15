『シン・エヴァンゲリオン劇場版』興収90億円突破 前週比1054.3％
2021年6月15日 13時22分 (6月15日 14時05分更新)
アニメ映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』（3月8日公開）の最新の興行収入が15日、東映より発表され、公開から99日間の累計興行収入は90億円を突破した。
6月12日と13日、2日間の成績が興行収入で960.5％、観客動員数で939.8％というロケットスタートを切った、『シン・エヴァ』ラストランだが、平日になってもその勢いは衰えず、きのう14日も前週月曜日との成績対比で興行収入は1054.3％、観客動員数は1136.1％を記録した。
なお、今月12日からは、これまでの感謝を込めて、超豪華入場者プレゼント・公式謹製36P冊子『EVA-EXTRA-EXTRA』（A4）の配布や、新バージョン『EVANGELION:3.0+1.01』や『エヴァ』史上初のドルビーシネマ上映開始など、ほかに類を見ないラストランが開始。前日の11日には『エヴァンゲリオン』シリーズ最後の劇場用ポスターとなる最新ビジュアル、公開中ポスター2の掲出も始まり、大きな盛り上がりを見せている。
公開初日から興収8億277万4200円、観客動員数53万9623人を記録し、前作『：Q』（2012年公開）初日の興行対比123.8％、観客動員対比121.7％と、大ヒットスタートとなった今作。すでに前作『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』（2012年公開）の最終興収53億円を大きく上回っている。また、庵野秀明総監督が手掛けた『シン・ゴジラ』（2016年公開）の興収82.5億円を突破しており、すでに庵野監督の作品の中で最高記録更新となっている。
『新劇場版』シリーズは、テレビシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』に新たな設定とストーリーを加え全4部作として「リビルド」（再構築）したもので、今作は、2007年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』、09年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』、12年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』に続く作品であり、完結編となる。
■『シン・エヴァンゲリオン劇場版』興収の流れ
初日：興行収入8億277万4200円、観客動員数53万9623人
7日間：興行収入33億3842万2400円、観客動員数219万4533人
14日間：興行収入49億3499万6800円、観客動員数322万2873人
21日間：興行収入60億7821万1750円、観客動員数396万1480人
28日間：興行収入68億9861万3200円、観客動員数451万3374人
30日間：興行収入70億円突破
35日間：興行収入74億2624万3700円、観客動員数484万8041人
42日間：興行収入77億9931万4050円、観客動員数508万8007人
49日間：興行収入80億円、観客動員数523万人
59日間：興行収入82億8229万8700円、観客動員数542万3475人
63日間：興行収入83億円、観客動員数546万人
77日間：興行収入85.4億円、観客動員数559万人
84日間：興行収入86.1億円、観客動員数563万人
91日間：興行収入86.7億円、観客動員数567万人
98日間：興行収入89億6530万6780円、観客動員数586万7510人
99日間：興行収入90億円
初日：興行収入8億277万4200円、観客動員数53万9623人
7日間：興行収入33億3842万2400円、観客動員数219万4533人
14日間：興行収入49億3499万6800円、観客動員数322万2873人
21日間：興行収入60億7821万1750円、観客動員数396万1480人
28日間：興行収入68億9861万3200円、観客動員数451万3374人
30日間：興行収入70億円突破
35日間：興行収入74億2624万3700円、観客動員数484万8041人
42日間：興行収入77億9931万4050円、観客動員数508万8007人
49日間：興行収入80億円、観客動員数523万人
59日間：興行収入82億8229万8700円、観客動員数542万3475人
63日間：興行収入83億円、観客動員数546万人
77日間：興行収入85.4億円、観客動員数559万人
84日間：興行収入86.1億円、観客動員数563万人
91日間：興行収入86.7億円、観客動員数567万人
98日間：興行収入89億6530万6780円、観客動員数586万7510人
99日間：興行収入90億円
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