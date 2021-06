BTSが参加した2018年の音楽授賞式『2018 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS』の映像も配信中

韓国の7人組グループ・BTSのライブやドキュメンタリー映像など全19タイトルが、映像配信サービス「dTV」で出そろった。『BTS on dTV』と題し、3月からBTS関連のライブやドキュメンタリー、映画などの作品を順次独占配信。きょう15日に配信開始されたリアリティー番組『In the SOOP BTS ver.』をもって19本がそろった。

『In the SOOP BTS ver.』は、「日常と休息、その間」というコンセプトで制作。1日をどのように過ごすか事前にタイムテーブルを作成し、森の中でそれぞれの趣味に没頭して休息を満喫する。自分だけの時間を楽しむ一方、食事の時間になると全員で食卓を囲み、「別々でもまた一緒にいる」仲の良さもみせた。

『BTS on dTV』ではこれまでに、ライブ映像12本、ドキュメンタリー2本、映画2本、リアリティー番組2本、ファンミーティング映像1本が配信されてきた。

今月1日に配信が開始されたのは、ライブ映像『BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.5 [MAGIC SHOP]』。2019年に2都市4公演で15万人を動員した日本でのファンミーティングの最終公演として、同年12月15日に京セラドーム大阪で行われたもので、日本リリースのシングル曲「Lights」を初パフォーマンスした。

同公演の「ミュージックセラピー」コーナーでは、メンバーそれぞれがBTSの聴きたいヒーリングソングをリクエストしたあと、それに応えて歌唱。「マジカルヒーリングセラピー」コーナーではメンバーのお悩み相談会も行われ、BTSをより身近に感じられるコンテンツが盛りだくさんとなっている。

2018年の音楽授賞式『2018 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS』には、BTSをはじめ、TWICE、Wanna Oneら世界各国から注目を集めるアーティストや、MONSTA X、NU’EST W、NCT 127、Red Velvet、赤頬思春期らK-POPシーンを賑わせた豪華アーティストが集結。迫力満点のステージのみならず、感動的な受賞スピーチも見ることができる。

■『BTS on dTV』独占配信19タイトル

・2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN SEOUL

・2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR ~Japan Edition~

・2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN JAPAN ~SPECIAL EDITION~

・2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL

・BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' SEOUL

・BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' ~JAPAN EDITION~ at 東京ドーム

・BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' LONDON

・BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' ~JAPAN EDITION~ at 福岡ヤフオク!ドーム

・BON VOYAGE Season 4(全8話)

・BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ SAO PAULO

・BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ - JAPAN EDITION

・BRING THE SOUL: THE MOVIE

・BRING THE SOUL: DOCU-SERIES(全6話)

・BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' NEW YORK

・BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ LONDON

・BREAK THE SILENCE: THE MOVIE

・BREAK THE SILENCE: DOCU-SERIES(全7話)

・BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.5 [MAGIC SHOP]

・In the SOOP BTS ver.(全8話)

