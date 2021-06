TBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』(毎週月曜 後9:00)の21日放送回の出演アーティストが14日、発表された。

2週連続出演となる韓国の7人組グループ・BTSは、米ビルボード「HOT 100」で2週連続1位を獲得し、MVは公開から2週間余りで3億再生を突破したサマーソング「Butter」をフルサイズでパフォーマンスする。

BTSの弟分、TOMORROW X TOGETHERの出演も決定した。2ndフルアルバム『The Chaos Chapter: FREEZE』のリード曲「0X1=LOVESONG(I Know I Love You)feat.Seori」を日本のテレビで初披露。BTSのRMが作詞に参加していることでも話題を集めているハイブリッドポップロックの曲をフルサイズでパフォーマンスする。

Little Glee Monsterは新曲「君といれば」をフルサイズでテレビ初披露。昨年末に芹奈が休養発表したことを受け、かれん、MAYU、manaka、アサヒの4人でレコーディングした曲で、「5人で歌ったときが完成形」としている未完の新曲だ。芹奈は今月末からの全国ツアーから復帰することが発表されたが、今回は4人での歌唱となる。

MAN WITH A MISSIONは新曲「Perfect Clarity」をフルサイズでテレビ初披露。映画『ヒノマルソウル ~舞台裏の英雄たち~』挿入歌で、誰もが知る栄光の裏にあった胸が熱くなるようなエピソードに寄り添った魂を鼓舞する曲となっている。

ゆずは新曲「NATSUMONOGATARI」をフルサイズでテレビ初披露する。2004年に発売された20thシングル「桜木町」のアフターストーリーで、17年ぶりに女優・石原さとみを起用したジャケット写真やミュージックビデオも大きな話題を呼んでいる。

■6月21日放送『ライブ!ライブ!』出演アーティスト・歌唱曲

TOMORROW X TOGETHER「0X1=LOVESONG(I Know I Love You)feat.Seori」

BTS「Butter」

MAN WITH A MISSION「Perfect Clarity」

ゆず「NATSUMONOGATARI」

Little Glee Monster「君といれば」

※50音順

