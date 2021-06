ダンス&ボーカルグループ・AAAの與真司郎が、今秋に控える『SHINJIRO ATAE ARENA TOUR -THIS IS WHERE WE PROMISE-』のチケット販売開始を記念し、2019年に行われた自身初のソロライブ『Anniversary Live「THIS IS WHO I AM」』をYouTubeで期間限定公開した。

5月26日放送の日本テレビ系『今夜くらべてみました』、6月12日放送のテレビ朝日系『あざとくて何が悪いの?』に出演し、トーク力やイケメンぶりでも注目を集めている與は、今秋のツアーをもってソロアーティスト活動休止を発表している。

YouTubeでは初となるライブ映像全編公開にファンは「何回も何回も見たのに、やっぱり泣いちゃう」「真司郎推してて良かったって心から思える」「こんな彼氏いたら人生無敵だな」「真司郎の想いがたくさんの人に届きますように」といった多くのコメントが寄せられている。

8月11日には2枚目のオリジナルアルバム『THIS IS WHERE WE PROMISE』をリリースし、本作をひっさげたアリーナツアーは9月11日の宮城・ゼビオアリーナ仙台を皮切りに全国5ヶ所9公演の開催が予定されている。

■『SHINJIRO ATAE ARENA TOUR -THIS IS WHERE WE PROMISE-』

9月11日(土):宮城・ゼビオアリーナ仙台

9月12日(日):宮城・ゼビオアリーナ仙台

9月23日(木・祝):愛知・日本ガイシホール

10月2日(土):大阪・大阪城ホール

10月3日(日):大阪・大阪城ホール

10月16日(土):神奈川・ぴあアリーナMM

10月17日(日):神奈川・ぴあアリーナMM

10月23日(土):福岡・マリンメッセ福岡B館

10月24日(日):福岡・マリンメッセ福岡B館

