本文へ移動

菅首相が英から帰国の途　Ｇ７サミット終える

2021年6月14日 07時21分 (6月14日 07時35分更新)
　Ｇ７サミット出席などを終え、英コーンウォールの空港を出発する菅首相＝１３日（共同）

　Ｇ７サミット出席などを終え、英コーンウォールの空港を出発する菅首相＝１３日（共同）

　【コーンウォール共同】菅義偉首相は１３日午後（日本時間１４日未明）、先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）出席などの日程を終え、英南西部コーンウォールを政府専用機で出発し、帰国の途に就いた。日本時間の１４日午後に帰国する予定だ。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

政治の新着

記事一覧