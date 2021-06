『Disney 声の王子様 Voice Stars Dream Live 2021』【東京公演】Presentation licensed by Disney Concerts. (C)Disney

ディズニーの名曲を人気のボイスキャストたちが歌唱する『Disney 声の王子様』シリーズのライブ『Disney 声の王子様 Voice Stars Dream Live 2021』【東京公演】が13日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された。伊東健人、浦田わたる、太田基裕、岡宮来夢、木村良平、島崎信長、仲田博喜、仲村宗悟、三浦宏規、森久保祥太郎ら10人がディズニーの名曲による夢のステージを繰り広げた。

公演は、きらびやかな王子様衣装に身を包んだ太田基裕、仲村宗悟、森久保祥太郎によるライブ初披露の「いつか夢で」(『眠れる森の美女』)で華やかに幕開け。続けて伊東健人が「僕の願い」(『ノートルダムの鐘』)をソロで担当。パワフルな声量で歌い上げ魅了した。続く岡宮来夢も「愛を感じて」(『ライオン・キング』)を情感たっぷりに届けた。

続いて『アラジン』の名曲が並ぶパートへ。木村良平は「アラビアン・ナイト~ランプの伝説」の歌唱から、アニメ版『アラジン』の冒頭のセリフを朗々と語り、その世界観へいざなう。それを受け「ひと足お先に」(浦田わたる)、「ホール・ニュー・ワールド」(仲田博喜)とアニメ版でおなじみのスタンダード・ナンバーから、実写版の人気曲「ピーチレス~心の声」(三浦宏規)など、世代を越えた楽曲で楽しませてくれた。

ここで雰囲気を変え、島崎信長がソロで『シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ 東京ディズニーシー(R)』の楽曲「コンパス・オブ・ユア・ハート」を熱唱。大海原を感じさせる伸びやかな声と笑顔いっぱいのステージで盛り上げる。

そして、続けては『美女と野獣』のパート。木村良平、浦田わたる、太田基裕、三浦宏規4人による朗読劇が繰り広げられ、オーディエンスは不朽の名作を豪華なイケボで堪能。クライマックスでは伊東健人、三浦宏規の2人で「美女と野獣」を歌い白眉を飾ると、客席から大きな拍手を浴びていた。

『リトル・マーメイド』からは有名な「アンダー・ザ・シー」(仲村宗悟)を経て、森久保祥太郎の歌唱力と怪しい雰囲気が魅力的な「哀れな人々」を披露。最後はオールキャストで「小さな世界」(『ニューヨーク・ワールドフェア』)と「ミッキーマウス・マーチ」(『ミッキーマウス・クラブ』)を届け約90分のステージを完走。感染防止対策で歓声を上げられない分、ファンたちは色とりどりのペンライトと万雷の拍手でキャストたちの熱演を称えていた。

●『Disney 声の王子様 Voice Stars Dream Live 2021』【東京公演】セットリスト

<出演者>

伊東健人、浦田わたる、太田基裕、岡宮来夢、木村良平、島崎信長、仲田博喜、仲村宗悟、三浦宏規、森久保祥太郎

M1. いつか夢で〔眠れる森の美女〕/太田基裕、仲村宗悟、森久保祥太郎【※】

M2. 僕の願い〔ノートルダムの鐘〕/伊東健人

M3. 愛を感じて〔ライオン・キング〕/岡宮来夢

M4. アラビアン・ナイト~ランプの伝説 ―朗読―〔アラジン〕/木村良平

M5. ひと足お先に〔アラジン〕/浦田わたる

M6. ホール・ニュー・ワールド〔アラジン〕/仲田博喜

M7. スピーチレス~心の声〔アラジン(実写版)〕/三浦宏規

M8. コンパス・オブ・ユア・ハート

〔シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ 東京ディズニーシー(R)〕/島崎信長

朗読:美女と野獣~朗読part.1~/木村良平、浦田わたる、太田基裕、三浦宏規

M9. 愛の芽生え〔美女と野獣〕/岡宮来夢、仲田博喜

朗読:美女と野獣~朗読part.2~/木村良平、浦田わたる、太田基裕、三浦宏規

M10. 美女と野獣〔美女と野獣〕/伊東健人、三浦宏規【※】

M11. アンダー・ザ・シー〔リトル・マーメイド〕/仲村宗悟

M12. 哀れな人々〔リトル・マーメイド〕/森久保祥太郎

M13. パート・オブ・ユア・ワールド〔リトル・マーメイド〕/浦田わたる、島崎信長【※】

M14. どこまでも ~How Far I'll Go~〔モアナと伝説の海〕/太田基裕

M15. フィール・ザ・ラブ〔レジェンド・オブ・ミシカ 東京ディズニーシー(R)〕/ALL CAST【※】

M16. 小さな世界〔ニューヨーク・ワールドフェア〕/ ALL CAST

M17. ミッキーマウス・マーチ〔ミッキーマウス・クラブ〕/ ALL CAST

※はCD未収録、ライブ初披露楽曲

