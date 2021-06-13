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メルセデス杯、チリッチが優勝　男子テニス、ツアー通算１９勝目

2021年6月13日 22時21分 (6月13日 23時21分更新)
　優勝したマリン・チリッチ（クロアチア）＝１３日、ドイツ・シュツットガルト（ＡＰ＝共同）

　優勝したマリン・チリッチ（クロアチア）＝１３日、ドイツ・シュツットガルト（ＡＰ＝共同）

　男子テニスのメルセデス・カップは１３日、ドイツのシュツットガルトで行われ、シングルス決勝でマリン・チリッチ（クロアチア）がフェリックス・オジェアリアシム（カナダ）を７―６、６―３で下して優勝した。ツアー通算１９勝目。（共同）

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